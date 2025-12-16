به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آمریکایی پولیتیکو در یادداشتی به قلم لورا تورنتون تحلیلگر اندیشکده جان مک کین نوشت: آمریکا، این روزها در بسیاری از مناطق جهان بهعنوان یک بازیگر بدخواه و غیرقابل اعتماد فرض میشود.
در این یادداشت آمده است: تصمیمات و سیاستهای اخیر آمریکا، اعتماد متحدان و فعالان دموکراسیخواه در سراسر جهان را به شدت خدشهدار کرده است.
تورنتون که متخصص جمهوریهای سابق شوروی است به دیدارهای اخیر خود از این منطقه اشاره کرد و نوشت: رویکرد جدید آمریکا، فضا را برای نفوذ چین و روسیه در مناطق مختلف جهان فراهم کرده است.
وی، رویکرد دولت ترامپ را متفاوت از رویکرد همیشگی هر دو حزب حاکم بر آمریکا ارزیابی کرد و نوشت: سیاست خارجی کنونی آمریکا از مسیر همیشگی خارج شده و به سمت روابط معاملهمحور، تعریف متحدان بر اساس منافع مالی و حمایت از جریانهای راست افراطی اروپا حرکت کرده است.
این تحلیلگر آمریکایی خواستار توجه دولت ترامپ به قدرت نرم آمریکا و احیای روابط کاخ سفید با نخبگان جامعه مدنی در کشورهای مختلف شد و گفت: تغییر سیاست ملی نباید به معنای رها کردن متحدان باشد.
تورنتون درباره ناامیدشدن غربگرایان از آمریکا در سطح جهان هشدار داد و نوشت: من میفهمم که جهان دموکراتیک ممکن است وسوسه شود تا آمریکا را بهعنوان یک متحد و شریک کنار بگذارد. اما میخواهم به آنها بگویم که این سازمانهای دموکراسیخواه، نهادهای تأمین مالی و حاکمیت در آمریکا به معنای گستردهتر آن نبودهاند که آنها را پس از تغییر در کاخ سفید رها کرده اند.
وی خواستار شکل دادن به لایههای جدیدی از همکاری بین نخبگان غربگرا در سطح جهان و نهادهای غیردولتی آمریکا شد و افزود: روابط میتوانند اشکال، لایهها و پیوندهای مختلفی داشته باشند و در دو سوی آتلانتیک، کسانی که از دموکراسی حمایت میکنند اکنون باید راههای خلاقانه و تازهای برای همکاری و حمایت پیدا کنند.
