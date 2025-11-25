به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در سخنانی ادعا کرد: ما به دستیابی به توافق در اوکراین نزدیک هستیم. باید ببینیم چه پیش می‌آید.

رئیس جمهور آمریکا در این خصوص مدعی شد: پایان دادن به جنگ در اوکراین آسان نیست؛ من فکر می‌کردم که آسان است.

این در حالیست که دونالد ترامپ، در دوران فعالیت‌های انتخاباتی اش وعده داده بود که اگر رئیس جمهور آمریکا شود، ظرف مدت چند روز به درگیری‌ها در اوکراین پایان خواهد داد.

وی اکنون پس از بیش از یک سال از پیروزی در آن انتخابات که با وعده‌های دروغین به آن دست یافت، هنوز موفق به انجام قول‌های خود در زمینه‌های مختلف نشده است.