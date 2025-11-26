به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا مدعی شد که کشورش در پرونده اوکراین «پیشرفتهایی» به دست آورده است.
وی مدعی شد که اوکراین از روند کنونی راضی است و اروپا نیز نقش مهم و گستردهای در ارائه تضمینهای امنیتی ایفا خواهد کرد.
ترامپ گفت: طرح اولیه ۲۸ بندی او صرفاً نقشه راه مقدماتی برای حل بحران اوکراین بود.
رئیسجمهور آمریکا اظهار داشت: «استیو ویتکاف» نماینده و هفته آینده با «ولادیمیر پوتین»، رئیسجمهور روسیه، دیدار خواهد کرد.
وی با بیان این ادعا که طرف روسی در حال ارائه برخی امتیازات در مذاکرات جاری است، افزود: هیچ ضربالاجلی برای رسیدن به توافق پایان جنگ در اوکراین تعیین نشده است.
ترامپ در ادامه گفت: درگیری اوکراین در یک مسیر مشخص پیش میرود و اراضی مورد مناقشه در نهایت ممکن است به روسیه ملحق شود.
وی افزود: توقف درگیریها و چشمپوشی از هرگونه خواسته سرزمینی جدید از اوکراین، به عنوان امتیازاتی از سوی روسیه در چارچوب طرح صلح آمریکا، تلقی خواهد شد.
ترامپ همچنین گفت: اوکراین باید با یک توافق موافقت کند؛ درگیری ممکن است سالها ادامه یابد و روسیه از نظر نظامی از کییف پیشی گرفته است.
ترامپ پیش از این در سخنانی گفته بود: ما به دستیابی به توافق در اوکراین نزدیک هستیم؛ باید ببینیم چه پیش میآید.
رئیسجمهور آمریکا در این خصوص مدعی شد: پایان دادن به جنگ در اوکراین آسان نیست؛ من فکر میکردم که آسان است.
این در حالیست که دونالد ترامپ، در دوران فعالیتهای انتخاباتیاش وعده داده بود که اگر رئیس جمهور آمریکا شود، ظرف مدت چند روز به درگیریها در اوکراین پایان خواهد داد.
