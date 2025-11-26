  1. بین الملل
ترامپ از کاهش مفاد طرح صلح اوکراین به ۲۲ بند خبر داد

رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد طرح صلح پیشنهادی واشنگتن برای صلح در اوکراین که ابتدا شامل ۲۸ بند بود، اکنون به ۲۲ بند کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفت‌وگو با خبرنگاران، درباره دلیل تغییر طرح اولیه صلح اوکراین، گفت: طرح اولیه، یک طرح مفهومی و یک نقشه راه بود.

وی افزود: از میان ۲۸ بند اولیه، اکنون به ۲۲ بند رسیده‌ایم. بسیاری از مسائل حل شده و به شکل بسیار مثبتی پیش رفته‌اند.

پیشتر، روزنامه گاردین نوشته بود که اوکراین موفق شده طرح صلح آمریکا را اصلاح کرده، برخی خواسته‌های غیرقابل قبول را حذف و تعداد بندهای آن را از ۲۸ به ۱۹ بند کاهش دهد.

هفته گذشته خبر رسید که واشنگتن یک ابتکار صلح ۲۸ بندی ارائه کرده است که با واکنش و انتقاد برخی از شرکای کی‌یف در اروپا مواجه شد. در تاریخ ۲۳ آبان، آمریکا و اوکراین مشورت‌هایی درباره طرح صلح واشنگتن در ژنو برگزار کردند.

بر اساس گزارش رسانه‌های اوکراین، هیأت‌های آمریکایی و اوکراینی، درباره بیشتر بندهای طرح توافق کرده‌اند. قرار است مباحث اختلافی در نشست رئیس جمهوری آمریکا و ولودیمیر زلنسکی همتای اوکراینی وی بررسی شوند.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که روسیه طرح اولیه صلح اوکراین را «مستدل» می‌داند و آن را «پایه‌ای مناسب برای مذاکرات» ارزیابی کرد.

