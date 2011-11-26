بصیرت ویژگی همیشگی بسیجیان است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت عصر شنبه در حاشیه برنامه های هفته بسیج و در جمع بسیجیان گرگان افزود: بسیجیان باید همیشه و در هر زمان گوش به فرمان ولی فقیه زمان باشند و از افراط و تفریط بپرهیزند.



قناعت با اشاره به اینکه تفکر بسیجی یعنی خدامحوری تصریح کرد: تفکر بسیجی عامل شورآفرینی در مردم به ویژه در جوانان و برای دشمنان بیم آفرین است.

وی اظهار داشت: در دولت ولایت مدار نهم و دهم تفکر بسیجی استحکام بیشتری یافت و اقدامات دولت مبتنی بر روحیه ایثار و اخلاص به انجام رسیده است.

استاندار گلستان با بیان اینکه عمق باورهای دینی بسیجیان با تلاش مخلصانه بر غنای آن افزوده است گفت: ابهت بسیج امروز دشمنان ما را ناامید و مأیوس کرده است.

وی افزود: فرهنگ بسیجی به معنی کار برای خدا، تواضع در برابر مردم و مقابله و ایستادگی در مقابل قدرتهای بزرگ است.



وی اظهار داشت: هرجا تفکر بسیجی حاکم است، شناخت و هوشیاری نسبت به دشمنان وجود دارد و دشمن اظهار عجز و ناتوانی می کند.