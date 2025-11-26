https://mehrnews.com/x39HMv ۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۳ کد خبر 6669413 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۳ بدرقهای از بهشت تا بهشت مشهد- در این فیلم، شعرخوانی سید محمدرضا یعقوبی آل در ویژه برنامه تشییع پیکر شهدای گمنام در مشهد را مشاهده میکنید. دریافت 27 MB کد خبر 6669413 کپی شد مطالب مرتبط تشییع پیکر مطهر شهید گمنام در مشهد تشییع پیکر شهدای گمنام بر دوش خادمان امام رضا(ع) مراسم تشییع پیکر مطهر شهید گمنام در بوستان ملت مشهد مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام دفاع مقدس در مشهد برچسبها مراسم تشییع شهید گمنام مشهد
نظر شما