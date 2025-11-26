  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۲

تشییع پیکر شهدای گمنام بر دوش خادمان امام رضا(ع)

تشییع پیکر شهدای گمنام بر دوش خادمان امام رضا(ع)

مشهد- مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام بر دوش خادمان امام رضا علیه‌السلام، با حضور پرشور مردم ولایتمدار مشهد برگزار شد.

دریافت 14 MB
کد خبر 6669422

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها