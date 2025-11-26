https://mehrnews.com/x39HMG ۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۲ کد خبر 6669422 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۲ تشییع پیکر شهدای گمنام بر دوش خادمان امام رضا(ع) مشهد- مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام بر دوش خادمان امام رضا علیهالسلام، با حضور پرشور مردم ولایتمدار مشهد برگزار شد. دریافت 14 MB کد خبر 6669422 کپی شد مطالب مرتبط بدرقهای از بهشت تا بهشت امام جمعه خلیلآباد:روحیه فاطمی و بسیجی باید در جامعه گسترش یابد تشییع پیکر مطهر شهید گمنام در نیشابور تشییع پیکر مطهر شهید گمنام در مشهد روایتی از تشییع باشکوه پیکر مطهر شهید گمنام در مشهد مراسم تشییع پیکر مطهر شهید گمنام در بوستان ملت مشهد برچسبها شهید گمنام مشهد خادمان رضوی
نظر شما