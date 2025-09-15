کسب رتبه برتر مازندران در تدوین سند شورای راهبری بانوان

رقیه مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از کسب رتبه برتر کشوری در تدوین سند شورای راهبری بانوان در رویداد ملی «رهبانو» خبر داد.
وی با بیان اینکه فرآیند تدوین این سند با رویکردی آیندهنگرانه و مشارکت فعال دستگاههای مختلف آغاز شد، افزود: این سند با هدف توانمندسازی بانوان، ارتقای نقشآفرینی آنان در سطوح مختلف اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی و بر مبنای اطلاعات میدانی و دادههای آماری دقیق تنظیم شد.
مرادی با اشاره به همکاری مستمر با دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و دیگر نهادهای ذیربط اظهار داشت: تلاش شد سندی جامع و کاربردی با تکیه بر ظرفیتهای بومی استان تهیه شود که بتواند بسترساز تحولی پایدار در حوزه بانوان باشد.
دبیر شورای راهبری و هماهنگی امور بانوان استان مازندران همچنین با تشریح محورهای سند تدوینشده گفت: تحلیل وضع موجود، تعیین چشمانداز، آموزش و مهارتآموزی، سلامت جسم و روان، ارتقای جایگاه مدیریتی بانوان، توسعه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی از جمله موضوعاتی است که در این سند مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
وی افزود: نظرات کارشناسان حوزه زنان در تدوین راهکارهای عملیاتی برای رفع چالشهای موجود و تقویت زیرساختهای حمایتی به صورت جدی لحاظ شده است.
مرادی با تأکید بر اینکه «باور به توان زنان، مسیر تحول را هموار میکند»، تصریح کرد: افتخار کسب رتبه برتر کشوری در این رویداد، تنها یک دستاورد فردی نیست، بلکه نشانهای از همافزایی و نگاه راهبردی بانوان مازندران است که توانستهاند الگویی الهامبخش در سطح ملی ارائه کنند.
وی ضمن قدردانی از حمایتهای حجتالاسلام شریفتبار، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مازندران و اعضای شورای راهبری بانوان، خاطرنشان کرد: استان مازندران با تکیه بر ظرفیتهای انسانی و فرهنگی، توانسته است نقشی مؤثر در عرصه سیاستگذاری حوزه زنان ایفا کند.
به گزارش خبرنگار مهر، در اختتامیه رویداد ملی رهبانو از آستان مازندران به عنوان استان برتر تقدیر و تجلیل شد.
