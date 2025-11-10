به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد مهدی شریف‌تبار بعدازظهر دوشنبه در جلسه شورای راهبری و هماهنگی بانوان شهرستان‌های بابلسر و فریدونکنار، با بیان اینکه برخی از ظرفیت‌های اجتماعی و سرمایه‌های انسانی ما به‌درستی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، اظهار داشت: سرمایه اجتماعی بالایی در میان نیروهای مؤمن و انقلابی وجود دارد، اما لازم است ارتباطات و اثرگذاری این ظرفیت‌ها در میدان عمل افزایش یابد.

وی افزود: نباید گفتگوها و جلسات صرفاً به نشست‌های رسمی و همایش‌ها محدود شود، بلکه باید گفت‌وگوهای منظم و برنامه‌ریزی‌شده فرهنگی در شهرستان‌ها به‌صورت هفتگی و مستمر برگزار شود تا جهت‌گیری حرکت فرهنگی مشخص و منسجم گردد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به ضرورت همگرایی در جبهه فرهنگی انقلاب تصریح کرد: گاهی اختلاف نظرها و پراکندگی‌ها مانع از اثرگذاری جریان مؤمن و انقلابی می‌شود، در حالی که مقام معظم رهبری بر کار میدانی، انسجام و مطالبه‌گری آگاهانه تأکید دارند.

حجت الاسلام شریف‌تبار با بیان اینکه مطالبه‌گری بدون سواد و مطالعه کافی می‌تواند آسیب‌زا باشد، ادامه داد: باید سواد مطالبه‌گری را تقویت کنیم تا بتوانیم به‌صورت مؤثر و سازنده مطالبات فرهنگی و اجتماعی را پیگیری نمائیم.