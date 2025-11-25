سرهنگ حیدری: بسیج نماد اتحاد ملی برای حفظ دستاوردهای کشور است

سرهنگ نریمان حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بسیج، تجسم عینی روحیه جهادی و ازخودگذشتگی افرادی است که در هشت سال دفاع مقدس و دیگر عرصه‌های دفاع از میهن، جان‌فشانی کردند.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری تبیین نقش بی‌بدیل «ارتش بیست میلیونی»، بر این نکته تأکید کرد: پاسداری از انقلاب تنها با نیروی نظامی حرفه‌ای ممکن نیست، بلکه حضور آگاهانه و سازمان‌یافته توده‌های مردم در قالب بسیج است که ضمانت اجرایی آن را ایجاد می‌کند. فرمانده سپاه ناحیه مشگین شهر گفت: هفته بسیج فرصتی برای انتقال ارزش‌ها و تجربیات نسل انقلاب و دفاع مقدس به نسل جدید است.

سرهنگ حیدری اشاره به تقویت وحدت و انسجام ملی کرد و افزود: بسیج با دربرگیری اقشار مختلف مردم، نماد اتحاد ملی برای حفظ دستاوردهای کشور است. فرمانده سپاه ناحیه مشگین شهر با بیان اینکه هفته بسیج تنها یک مناسبت تشریفاتی نیست، افزود: هفته بسیج فرصتی برای زنده نگاه داشتن روحیه بسیجی که همانا جهاد، ایثار، ساده‌زیستی و تلاش برای پیشرفت کشور در همه عرصه‌ها در میان آحاد ملت ایران می‌باشد.

وی اشاره به تجمع بزرگ بسیجیان و میثاق با شهدا به مناسبت هفته بسیج که ۵ آذرماه روز چهارشنبه ساعت ۹:۳۰ صبح در محل سالن شهید جعفری (۹ دی) واقع در میدان جانبازان روبروی مدرسه رسالت برگزار خواهد شد اشاره و افزود: شرکت گستردۀ‌آحادمردم در این حماسه‌حضور، خود گواهی بر این ادعا است که تفکربسیج به‌راستی به نماد اتحاد ملی و پشتوانه‌ای استوار برای ایران تبدیل خواهد شد.