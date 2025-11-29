ایستگاه مترو مریم مقدس امروز در تهران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین بهره‌برداری از ایستگاه مترو مریم مقدس (س) امروز ظهر با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، آرا شاوردیان نماینده مسیحیان ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس شورای اسلامی و شارلی انویه تکیه نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی ایران در مجلس شورای اسلامی، مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری و سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران، حمیدرضا غلامزاده سرپرست مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران و جمعی از مدیران شهری برگزار شد.

ایستگاه مریم مقدس صد و شصت و یکمین ایستگاه متروی پایتخت است که با ۱۱ هزار متر مربع زیربنا و با بهره‌گیری از معماری برگرفته از نمادهای دین مسیحیت در عمق ۳۴ متری از سطح زمین قرار دارد که برای احداث این ایستگاه، ۱۰۲ هزار متر مکعب خاکبرداری، سه هزار و ۶۰۰ تن آرماتوربندی، ۲۷ هزار مترمکعب بتن‌ریزی و ۶ هزار مترمربع سنگ کاری انجام شده است.

هرمزی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، امروز در مراسم رسمی بهره‌برداری مجدد ایستگاه مترو حضرت مریم اعلام کرد: این ایستگاه دو سال پیش همراه با شهید آیت‌الله رئیسی و در چارچوب پروژه متروی پرند افتتاح شده بود و اکنون هم‌زمان با همان مناسبت، به‌طور کامل آماده خدمت‌رسانی به شهروندان شده است.

وی با اشاره به روند ساخت این ایستگاه گفت: عملیات ساخت از سال ۹۴ آغاز شد اما برای مدتی متوقف بود. با مشورت‌های انجام شده با دوستان کلیسا و هم‌افزایی شکل‌گرفته، تصمیم گرفته شد نام این ایستگاه به نام حضرت مریم (س) مزین شود. این اقدام با استقبال گسترده مردم روبه‌رو شد و بیش از چهار میلیون بازدید زنده (لایو) داشت. همچنین ۴۳ گروه خبری برای پوشش این رویداد حضور یافتند.

هرمزی با بیان اینکه تقریباً نیمی از ایستگاه‌های خط ۶ مترو تهران در دوره فعلی مدیریت شهری به بهره‌برداری رسیده، افزود: مطالبه اصلی مردم تهران از شهرداری، کاهش ترافیک و آلودگی هواست. در این دوره اقدامات ویژه‌ای در حوزه توسعه مترو و اتوبوس‌های شهری انجام دادیم.

وی خبر داد: هفته آینده قطارهای جدید تحویل شهرداری می‌شود و افزود: در این دوره از مدیریت شهری، توسعه هم‌زمان زیرساخت و ناوگان را در دستور کار قرار دادیم. امروز با افتخار اعلام می‌کنم که بیش از ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس جدید وارد ناوگان شده که حدود ۴۰۰ دستگاه آن تمام‌برقی است؛ اتوبوس‌هایی که نقش مهمی در کاهش آلایندگی و ایجاد سبک زندگی جدید برای شهروندان دارند. بر اساس آمار، تقریباً هر روز سه دستگاه به ناوگان اتوبوسرانی تهران اضافه شده است.

معاون حمل‌ونقل شهرداری تهران همچنین از توسعه ناوگان تاکسی‌های برقی و ورود شیوه‌های نوین حمل‌ونقل خبر داد و گفت: موضوع تاکسی برقی یکی از سرفصل‌های جدید ماست و تلاش شده این سبک از حمل‌ونقل پاک در سطح شهر گسترش یابد.

وی اعلام کرد: تا پایان سال، متروباس برقی در مسیر شرق جدید تا میدان آزادی راه‌اندازی خواهد شد. قلب تهران به‌زودی میزبان حمل‌ونقل کاملاً برقی خواهد بود.

هرمزی همچنین از توسعه گسترده جایگاه‌های شارژ خودروهای برقی در تهران خبر داد و افزود: در کنار ناوگان عمومی، برای خودروهای شخصی برقی نیز خدمات ویژه‌ای ارائه شده و زیرساخت‌ها در این حوزه به‌طور جدی تقویت شده است.

وی در پایان از رونمایی کتاب تاریخ شفاهی مترو تهران خبر داد: امروز با حضور دوستان، مراسم رونمایی از کتاب تاریخ شفاهی تهران برگزار می‌شود. این اثر ارزنده حاصل جمع‌آوری و ثبت ۲۵ تا ۲۶ سال تلاش در حوزه توسعه مترو بعد از انقلاب است و ان‌شاءالله تقدیم نگاه مهربان مردم خواهد شد.