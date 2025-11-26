به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴، حجتاله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در آئین اختتامیه هفته بازار سرمایه که به مناسبت سالروز تصویب قانون بازار سرمایه از شنبه اول آذر آغاز شده بود، با تأکید بر نقش محوری شفافیت، رسانه و اطلاعات درست در کارآمدی بازار، مجموعهای از محورهای کلیدی سیاستی و تحلیلی را تشریح کرد.
در این مراسم، صیدی با قدردانی از فعالان رسانهای و مدیران بازار سرمایه، هفته بازار سرمایه را فرصتی برای برجستهسازی نقش نهادهای تأثیرگذار در بازار دانست و توضیح داد که هدف از برگزاری چنین رویدادهایی، دیدهشدن زحمات فعالان و تقویت مشارکت و انگیزه برای توسعه بیشتر بازار است.
او با اشاره به برگزاری جایزه شفافیت در روز پیش از مراسم، گفت که شفافیت اساس کارایی بازار و یکی از مهمترین ابزارهای حفظ حقوق سهامداران و ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری است.
صیدی با تشریح کارکرد بنیادین بازار سرمایه، تشکیل سرمایه را نیازمند وجود بازار کارآمد دانست و توضیح داد که کارایی بازار صرفاً به عملکرد عملیاتی شرکتها محدود نمیشود، بلکه در وهله نخست وابسته به کیفیت اطلاعات و نحوه انتشار آن است. او یادآور شد که بازار سرمایه زمانی میتواند اعتماد و انگیزه سرمایهگذار را افزایش دهد که جریان اطلاعات به شکل صحیح و بدون تبعیض در دسترس همه قرار گیرد.
رئیس سازمان بورس با اشاره به تحول بزرگ اکوسیستم اطلاعات در سالهای اخیر، از رسانهها، فعالان فناوری اطلاعات و بورسها بهعنوان بازیگران اصلی این جهش یاد کرد و توضیح داد که دسترسی لحظهای به قیمتها، حجم معاملات و دادههای مالی باعث شده فاصله میان انتشار اطلاعات و رفتار بازار کاهش یابد. او با مرور خاطرهای از دوران انتشار کاغذی تحلیلها و قیمتها در روزنامهها، این تغییر را نماد بلوغ بازار و زیرساختهای اطلاعرسانی دانست.
صیدی در تشریح نقش اطلاعات در اقتصاد رفتاری و مالی گفت که اطلاعات هم واقعیت بیرونی را بازنمایی میکند و هم ذهنیت و برداشت سرمایهگذاران را شکل میدهد. او با اشاره به اینکه بخش مهمی از واکنشهای بازار از جنس درک و تفسیر خبر است، تأکید کرد که بسیاری از تحلیلها پیش از انتشار رسمی گزارشها در ذهن فعالان بازار شکل میگیرد و بخش قابل توجهی از آثار اطلاعاتی پیشخور میشود.
او بخش مهمی از سخنان خود را به تشریح انواع عدم تقارن اطلاعاتی اختصاص داد و توضیح داد که هرچند عدم تقارن فیزیکی اطلاعات با توسعه رسانهها و فناوری بسیار کاهش یافته، اما عدم تقارن معنایی همچنان چالش جدی بازار است. به گفته او، استفاده نادقیق از واژگانی مانند شد، میشود و خواهد شد در اطلاعیهها و گزارشها میتواند برداشتهای کاملاً متفاوتی ایجاد کند و حتی مسیر برآورد سود و ارزش شرکتها را تغییر دهد.
صیدی مثالهایی از کلیپهای پروژهای، مصاحبهها و محتوای رسانهای ارائه داد که در آنها تفاوت میان واقعیت و برداشت عمومی باعث خطای تحلیلی شده است. او توضیح داد که حتی ارائه تصویری جلوتر از زمانبندی واقعی یک پروژه یا برداشت نادرست از یک پاسخ شفاهی درباره دامنه نوسان میتواند موجی از سوءبرداشت و تصمیمگیری غیرمنطقی در بازار ایجاد کند. به گفته او، بخشی از این عدم تقارن به فرستنده خبر و بخشی نیز به گیرنده مربوط است و هر دو طرف باید در انتقال و دریافت اطلاعات دقت بیشتری داشته باشند.
رئیس سازمان بورس از رسانهها خواست در تنظیم محتوا از هرگونه جانبداری پرهیز کنند و هشدار داد که هر کلمه نادقیق میتواند منجر به ایجاد اثر مثبت یا منفی نادرست بر ثروت جامعه شود. او با اشاره به اینکه تغییرات قیمت سهام جابهجایی ثروت میان خریدار و فروشنده است، توضیح داد که دقت خبری میتواند از بروز آثار انحرافی بر رفتار بازار جلوگیری کند.
صیدی کارکرد بازارهای کارا را در سه سطح ضعیف، میانی و قوی تشریح کرد و یادآور شد که هیچ بازاری در جهان کارایی مطلق ندارد زیرا بخشی از اطلاعات همیشه منتشر نشده باقی میماند. با این حال، هدف بازارها افزایش نسبی کارایی و کاهش شکاف اطلاعاتی است؛ هدفی که به گفته او بدون نقش فعال رسانهها قابل تحقق نیست.
او در پایان با قدردانی از خبرنگاران، فعالان رسانهای و مدیران بازار سرمایه ابراز امیدواری کرد که دورههای آینده جشنواره شفافیت با مشارکت گستردهتر و جوایز بیشتر برگزار شود و صنعت رسانه مالی در ایران به بلوغ و بالندگی بیشتری برسد.
