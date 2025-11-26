درگیری جوانان فلسطینی با اشغالگران در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از درگیری میان جوانان فلسطینی و نظامیان اشغالگر در شهرک جبع در جنوب جنین در کرانه باختری خبر دادند.

همچنین نظامیان رژیم صهیونیستی سه جوان را در شهرک عقابا در شمال طوباس بازداشت کردند.

نظامیان رژیم صهیونیستی به شهر طوباس حمله کردند.

همزمان منابع فلسطینی از درگیری میان شهرک نشینان و فلسطینی ها در روستای الرشایده در بیت لحم در کرانه باختری خبر دادند.

هلال احمر فلسطین در طوباس عصر امروز چهارشنبه اعلام کرد که در پی حمله و ضرب و شتم شدید توسط عناصر اشغالگر اسرائیلی، ۱۰ نفر در این منطقه زخمی شده‌اند.