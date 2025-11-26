  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۵

درگیری جوانان فلسطینی با اشغالگران در کرانه باختری

درگیری جوانان فلسطینی با اشغالگران در کرانه باختری

منابع خبری از درگیری میان جوانان فلسطینی و نظامیان اشغالگر در شهرک جبع در جنوب جنین در کرانه باختری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از درگیری میان جوانان فلسطینی و نظامیان اشغالگر در شهرک جبع در جنوب جنین در کرانه باختری خبر دادند.

همچنین نظامیان رژیم صهیونیستی سه جوان را در شهرک عقابا در شمال طوباس بازداشت کردند.

نظامیان رژیم صهیونیستی به شهر طوباس حمله کردند.

همزمان منابع فلسطینی از درگیری میان شهرک نشینان و فلسطینی ها در روستای الرشایده در بیت لحم در کرانه باختری خبر دادند.

هلال احمر فلسطین در طوباس عصر امروز چهارشنبه اعلام کرد که در پی حمله و ضرب و شتم شدید توسط عناصر اشغالگر اسرائیلی، ۱۰ نفر در این منطقه زخمی شده‌اند.

کد خبر 6669496

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها