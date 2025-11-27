حمله ارتش صهیونیستی به جنوب طوباس؛ زخمی شدن ۵ فلسطینی

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، جمعیت هلال احمر فلسطین اعلام کرد که ۵ شهروند فلسطینی که توسط نظامیان اسرائیلی بازداشت شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند، توسط نیروهای هلال احمر به درمانگاه طمون منتقل شدند.

در همین رابطه، رولاند فریدریک، مدیر امور آن روا در کرانه باختری، گفت: اردوگاه‌های فلسطینی در شمال کرانه باختری به «شهرهای ارواح» تبدیل شده‌اند، در حالی که پیش‌تر سرشار از زندگی بودند. او تأکید کرد که ویرانی در این اردوگاه‌ها بیش از ده ماه است که بی‌وقفه ادامه دارد.

وی امروز در بیانیه‌ای مطبوعاتی افزود: اردوگاه‌های جنین، طولکرم و نور شمس به‌طور کامل از سوی نیروهای اشغالگر تخلیه شده‌اند و حدود ۳۲ هزار نفر از ساکنان آن‌ها به اجبار آواره شده‌اند. همچنین ارتش اشغالگر همچنان دستورهای جدید تخریب را به بهانه «اهداف نظامی» صادر می‌کند.

نیروهای اشغالگر صهیونیستی از آغاز جنگ نسل‌کشی در غزه، حملات خود علیه فلسطینیان در کرانه باختری از جمله قدس را تشدید کرده‌اند؛ این حملات تاکنون به شهادت حدود ۱۰۷۰ فلسطینی و زخمی شدن بیش از ۱۰ هزار نفر دیگر و همچنین بازداشت بیش از ۲۰ هزار فلسطینی، از جمله ۱۶۰۰ کودک، منجر شده است.