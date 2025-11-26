  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ آذر ۱۴۰۴، ۷:۰۴

نقشه جدید رژیم صهیونیستی برای کرانه باختری

پارلمان رژیم صهیونیستی با حرکت در مسیر تصویب یک قانون جدید راه را برای اشغالگری بیشتری این رژیم در قبال کرانه باختری باز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، کمیسیون امور خارجه و امنیت پارلمان رژیم صهیونیستی با پیش نویس قانونی که به صهیونیست‌ها اجازه می‌دهد به صورت مستقیم اقدام به خرید املاک در کرانه باختری کنند موافقت کرد.

بر اساس این گزارش، با تصویب قانون مذکور زمینه برای اشغالگری جدید رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و گسترش مناطق اشغالی مهیا می‌شود.

تصویب این قانون نیاز به سه مرحله بررسی در پارلمان رژیم صهیونیستی و موافقت اکثریت با آن دارد. قانونی که از سال ۱۹۵۳ اجرا می‌شود اجازه نمی‌دهد افراد غیر اردنی، غیر فلسطینی و به صورت کلی غیر عربی اقدام به خرید ملک در کرانه باختری کنند.

رئیس کمیسیون مذکور در پارلمان رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که این قانون باعث می‌شود دست تل آویو در قبال کرانه باختری بیش از پیش باز شود.

