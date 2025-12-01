به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رژیم صهیونیستی از صبح امروز عملیات هلی برن هوایی را در دو منطقه در استان طوباس در شمال کرانه باختری آغاز کرده است. از سوی دیگر نظامیان صهیونیست خانوادههای فلسطینی را مجبور کردند خانههای خود را در محله الجابریات در جنین در شمال کرانه باختری تخلیه کنند.
بر اساس این گزارش عملیات هوایی صهیونیستها در مناطق الاحراش و دشت طوباس بین شهر عقابا و شهر طوباس انجام شد. اشغالگران جادههای اصلی منتهی به شهر را با موانع خاکی مسدود کردهاند و همزمان ارتش به تعدادی از خانهها و مغازههای فلسطینیان یورش میبرد. پهپادها و بالگردهای رژیم صهیونیستی نیز به صورت متراکم در این عملیات حضور دارند.
اشغالگران همچنین از چندین ساعت پیش یورش به شهرک عقابا واقع در شمال شهر طوباس را آغاز کرده اند. این یورش یک روز پس از عقبنشینی آنها از طوباس در پی عملیات نظامی ۴ روزه متوالی و خرابکاری و آزار و اذیت غیرنظامیان در این منطقه انجام میشود.
بر اساس این گزارش تعداد زیادی از نیروهای صهیونیستی در سراسر شهر مستقر شده و تا اطلاع ثانوی منع رفت و آمد اعلام کردهاند. بولدوزرهای نظامی نیز شروع به بستن راهها و قطع ارتباطات استان کردهاند.
استانداری طوباس در بیانیهای اعلام کرد که این عملیات پس از روزها تجاوز انجام میشود که خسارات گستردهای به اموال عمومی و خصوصی وارد کرده و صدها زخمی و بازداشتی به بار آورده است.
احمد الاسعد استاندار طوباس تاکید کرد که اشغالگران به هلال احمر اجازه تردد برای کمک به مجروحان را نمیدهند. وی این عملیات اسرائیل را فلجکننده دانست و رژیم صهیونیستی را مسئول آنچه علیه مردم فلسطین رخ میدهد، دانست.
از سوی دیگر، مدیر آموزش و پرورش طوباس اعلام کرد که فعالیت در تمامی مدارس و مهدکودکهای استان به حالت تعلیق درآمده و به آموزش از راه دور تبدیل شده است.
همچنین، ارتش اسرائیل عملیات نظامی را در شهرک قباطیه در جنوب جنین در شمال کرانه باختری انجام میدهد و ضمن اعمال منع رفت و آمد، تعدادی از خانهها را به پادگان نظامی تبدیل کرده است.
در جنین نیز نیروهای اشغالگر خانوادهها را مجبور به تخلیه خانههایشان در محله الجابریات در جنین کردند.
