به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری عصر چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرداری بوشهر با محوریت پیگیری مطالبات شهروندان با اشاره به ضرورت توجه به بافت سبز شهر، بر انجام جابهجایی درختان آسیبرسان کنوکارپوس و جایگزینی آنها با گونههای بومی تأکید کرد و خواستار تسریع در اجرای نهضت آسفالت شد و آن را یکی از مهمترین مطالبات شهروندان عنوان کرد.
شهردار بوشهر همچنین بر رفع چالهها و خرابیهای گسترده در خیابانهای سطح شهر تأکید کرد و از سازمان عمران خواست این نواقص را در کوتاهترین زمان ممکن برطرف کند.
وی در ادامه به راهاندازی سامانه اموال و املاک شهرداری اشاره کرد و از اداره فاوا و املاک خواست با همکاری یکدیگر این سامانه را هرچه سریعتر تکمیل و ثبت رسمی آن را انجام دهند.
شهردار بوشهر با اشاره به موضوع دکههای سطح شهر و وضعیت مجتمع خلیج فارس خواستار طی دقیق مراحل قانونی با نظارت مراجع ذیصلاح شد و تأکید کرد: شهرداری تنها با حکم قضائی مجاز به پیگیری خدمات و اقدامات مرتبط است.
حیدری در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت توانمندسازی نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: بدنه کارشناسی شهرداری باید آموزشهای تخصصی متناسب با وظایف خود را دریافت کند تا خدمات به شکلی حرفهای و کارآمد ارائه شود.
در این نشست رعایت کامل قانون در برگزاری مناقصهها و هماهنگی کامل با دستگاههای نظارتی مورد تأکید قرار گرفت و در بخش دیگری از نشست، تعیینتکلیف میدان الغدیر و میدان انقلاب مطرح شد و بر پیگیری روند اجرایی این دو پروژه تأکید شد همچنین مقرر شد نقاط آسیبدیده پیادهروها در معابر مختلف شهر شناسایی و تا پایان سال طرح اصلاح آنها نهایی شود.
