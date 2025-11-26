به گزارش خبرنگار مهر، احسان حدادی شامگاه چهارشنبه در مجمع انتخاباتی هیأت دوومیدانی مازندران با قدردانی از روند برگزاری انتخابات هیأتهای ورزشی استان، مازندران را از مهمترین پایگاههای ورزش کشور دانست و تأکید کرد این استان با سوابق درخشان در رشتههای مختلف، توان بالقوهای برای کسب مدال در دوومیدانی نیز دارد.
وی بیان کرد: امکانات نقش مهمی در مسیر قهرمانی دارد، اما تلاش مستمر، حرفهایگری و فاصله گرفتن از حاشیهها عوامل تعیینکننده در موفقیت ورزشکاران به شمار میروند.
حدادی با اشاره به شروع مسیر حرفهای خود از مازندران، این استان را خاستگاه قهرمانانی دانست که میتوانند نقش ارزندهای در هدایت و حمایت ورزشکاران جوان ایفا کنند.
رئیس فدراسیون دوومیدانی بر ضرورت کنار گذاشتن اختلافات داخلی برای رشد این رشته در کشور تأکید و ابراز امیدواری کرد: با حضور محمد دوستی در رأس هیأت دوومیدانی مازندران، مسیر توسعه این رشته در استان هموارتر شود.
وی اخلاقمداری، احترام به پیشکسوتان و حفظ شأن ورزشکاران را از اصول اساسی فدراسیون عنوان کرد.
حدادی از برنامه فدراسیون برای تقویت زیرساختهای دوومیدانی در سراسر کشور خبر داد و اعلام کرد: تجهیزات ورزشی تخصصی بهزودی به استانها ارسال خواهد شد و شاخص اصلی در توزیع این امکانات، عملکرد و میزان مدالآوری هیأتها است.
وی همچنین با اشاره به ارزش بالای مدالآوری در دوومیدانی، مازندران را پیشگام ورزش کشور نامید و تأکید کرد: فرهنگ پهلوانی و اخلاق در این استان جایگاه ویژهای دارد.
حدادی ورزشکارانی مانند محمدرضا طیبی را نمونه بارز اخلاقورزی و الگوی ارزشمند جامعه دوومیدانی معرفی کرد.
نظر شما