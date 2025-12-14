آغاز انتخابی تیم ملی دوومیدانی با برگزاری مسابقه رکوردگیری

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوومیدانی، مسابقه رکوردگیری دوومیدانی داخل سالن (انتخابی تیم ملی) در دو بخش بانوان و آقایان روز جمعه ۵ دی ۱۴۰۴ در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار می‌شود.



این مسابقه در شرایطی با حضور نفرات منتخب برگزار خواهد شد که یکی از ملاک‌های اصلی فدراسیون در راستای انتخاب تیم ملی جهت حضور در مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا (۲۰۲۶) خواهد بود.



دوازدهمین دوره مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی آسیا طی روزهای ۱۷ تا ۱۹ بهمن در نانجینگ چین برگزار خواهد شد.