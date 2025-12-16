پریسا بهزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت ملیپوشان دوومیدانی برای حضور در رقابتهای داخل سالن قهرمانی آسیا اظهار کرد: عملکرد تیم ملی دوومیدانی بانوان ایران در بازیهای کشورهای اسلامی ریاض بسیار رضایتبخش بود و فدراسیون به نتایجی که انتظار داشت دست یافت. ابتدا قرار بود ۶ نماینده زن به این رویداد اعزام شوند اما به دلیل آسیبدیدگی ریحانه مبینی در نهایت پنج ورزشکار راهی ریاض شدند.
نایب رئیس بانوان فدراسیون دوومیدانی ادامه داد: روی دو نفر از این ورزشکاران از ابتدا برای کسب مدال حساب ویژهای باز شده بود؛ با این حال پس از انصراف مبینی فاطمه محیطیزاده موفق شد مدال طلای مسابقات را به دست آورد و مهسا میرزاطبیبی نیز مدال برنز را کسب کرد. سایر ورزشکاران با هدف کسب تجربه و حمایت از تیم حضور داشتند. سیاست فدراسیون در این دوره فرصت بیشتر برای بانوان بود که خوشبختانه با نتایج مطلوب همراه شد.
وی افزود: تیم ملی دوومیدانی بانوان ایران اکنون تمرکز خود را روی دو رویداد مهم پیشرو گذاشته است. ابتدا بازیهای داخل سالن آسیا که در بهمن ماه به میزبانی چین برگزار خواهد شد و برای انتخاب نفرات اعزامی دو مسابقه داخلی به عنوان رکوردگیری و انتخابی برگزار خواهد شد. هدف فدراسیون این است که تیم اعزامی بتواند نتایج درخشانی برای دوومیدانی ایران رقم بزند. سیاست نهایی اعزام بانوان هنوز قطعی نشده اما بیشک هر ورزشکاری چه مرد و چه زن که شایستگی حضور در مسابقات را داشته باشد مورد حمایت فدراسیون قرار خواهد گرفت.
بهزادی خاطر نشان کرد: پس از این رقابتها مسابقات داخل سالن قهرمانی جهان در اسفند ۱۴۰۴ به میزبانی لهستان برگزار خواهد شد. پیشتر ورزشکارانی مانند حسن تفتیان و فرزانه فصیحی نماینده ایران در این رویداد بودند و امید است ملیپوشان فعلی نیز بتوانند سهمیه لازم را برای حضور در این رقابتها به دست آورند.
نایب رئیس بانوان فدراسیون دوومیدانی در ادامه تاکید کرد: اردوهای تیم ملی از آبان سال گذشته به صورت مستمر در فدراسیون برگزار شده است و اکثر ورزشکارانی که در این اردوها حضور فعال داشتهاند هم مورد حمایت فدراسیون بودهاند. همین ورزشکاران مانند فاطمه محیطی زاده، علی امیریان و محمدرضا طیبی در رقابتهایی مانند بازیهای کشورهای اسلامی ریاض و قهرمانی آسیا در کره جنوبی نتایج خوبی کسب کردهاند. این روند نشان میدهد برنامهریزیهای فدراسیون موفق بوده و قصد داریم این مسیر همچنان ادامه یابد.
او در ادامه تاکید کرد: مهمترین هدف فدراسیون حضور موفق در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ در ناگویا است. کمتر از یک سال تا این رویداد زمان باقی مانده و بانوان دوومیدانی ایران در تلاشاند طلسم چندین ساله عدم کسب مدال در این بازیها را بشکنند. تنها مدالآور زن ایران در دوومیدانی در بازیهای آسیایی لیلا رجبی بوده و پس از آن مدالآوری بانوان در این سطح حاصل نشده است. در اردوهای فعلی ورزشکارانی حضور دارند که شایستگی درخشش و قرار گرفتن روی سکو را دارند و امیدواریم با ادامه روند آمادهسازی بتوانند به این هدف برسند.
بهزادی در پایان خاطر نشان کرد: با آغاز فصل سرما برنامه اردوهای تیم ملی نیز تغییر خواهد کرد و قرار است این اردوها به استانهای جنوبی کشور مانند بوشهر و کیش منتقل شود تا در شرایط بهینه و آبوهوای مناسب ادامه یابند. مربیان خارجی هم در تمرینات حضور دارند و فعلاً شرایط به خوبی پیش میرود.
