صیامی: ماراتن کیش بدون مجوز و برخلاف استانداردهای جهانی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم صیامی نایب رئیس فدراسیون دوومیدانی درباره برگزاری غیر قانونی مسابقه دو ماراتن در کیش گفت: مسابقه دو ماراتن یکی از مواد ۲۴ گانه دوومیدانی است که برگزاری این مسابقه لازمه پیشبینی و اجرای دستورالعملهای خاص و منطبق با قوانین فدراسیون جهانی است. با این حال رویداد ماراتن کیش علیرغم پیگیریهای مستمر فدراسیون برای تطبیق با استانداردهای جهانی و با سیاستهای کنونی ورزش کشور بدون مجوز رسمی و استانداردسازی اقدام به برگزاری و جذب مخاطب کرده است.
صیامی ادامه داد: این تشکلها در شرایطی از هماهنگی با فدراسیون و امضای تفاهمنامه فرار میکنند که خود را مردمی معرفی کرده و فدراسیون را نهادی حکومتی تلقی میکنند. همین استدلال هم باعث میشود تا در تمام طول این مسابقه اثری از پرچم ایران نباشد و برگزار کنندگان ابایی ندارند که دوری از دولت و حاکمیت را یکی از اصلیترین ارزشهای خود عنوان کنند.
وی افزود: تبعات مخرب عدم هماهنگی گروهها و تشکلهای آزاد ورزشی با قوانین و دستورالعملهای فدراسیون دوومیدانی در برگزاری چنین رویدادهایی بدون در نظر گرفتن موازین قانونی و شرعی همواره آسیبهایی را در برداشته که مسئولیتهای اجتماعی، فرهنگی و حقوقی آن به دوش فدراسیون دوومیدانی بوده است. به طور مثال پس از حواشی برگزاری مسابقه ماراتن روز شیراز که در سال ۱۴۰۲ برگزار شد هجمههای سنگینی علیه فدراسیون دوومیدانی شکل گرفت که در نهایت منجر به استعفای من به عنوان رئیس فدراسیون شد.
او ادامه داد: فدراسیون به هیچ وجه نگاهی سلبی ندارد و اتفاقاً از فعالیتهای خوب و مؤثر گروههای مختلف برای هرچه بهتر دیده شدن دوومیدانی استقبال میکند. با این حال تمام فعالیتها باید در قالب استانداردهای موجود و در چارچوب قوانین کشور انجام شود. فدراسیون جهانی تاکید دارد که مسابقات باید با تأیید و تحت نظر فدراسیون برگزار شود و نظر وزارت ورزش هم همین است.
نایب رئیس فدراسیون دوومیدانی تصریح کرد: با توجه به حواشیهای متعدد به وجود آمده و گزارشهای واصله به فدراسیون دوومیدانی دادستانی کل کشور و وزارت ورزش و جوانان ارگانهایی هستند که میتوانند در تغییر مسیر کنونی و فرهنگسازی برای برگزاری صحیح رویدادهایی از قبیل دوهای ماراتن تأثیرگذار باشند. البته در تلاشیم در رایزنی با دستگاههای نظارتی و اجرایی بستری امن و سالم برای رقابت ورزشکاران علاقمند به دویدن فراهم کنیم.
نایب رئیس فدراسیون دوومیدانی گفت: مسئولان برگزاری ماراتن غیرقانونی کیش مردمی بودن را در مقابل حکومتی بودن قرار داده اند و به همین خاطر حاضر به کسب مجوز از فدراسیون نیستند.
