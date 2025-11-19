به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، نفیو ابوبکر کوتاکوشی، سخنگوی پلیس محلی، گفت: افراد مسلح که سلاح‌های پیشرفته در اختیار داشتند و گمان می‌رود راهزن باشند، از حصار مدرسه بالا رفتند و حداقل ۲۵ دانش‌آموز را از خوابگاهشان به مقصدی نامعلوم ربودند.

کوتاکوشی با اشاره به اینکه ممکن است دختران بیشتری مفقود شده باشند، گفت که یکی دیگر از کارکنان مدرسه در این حمله زخمی شده است.

او گفت که این حادثه در مدرسه راهنمایی جامع دخترانه دولتی در ماگا، جامعه‌ای در منطقه واساگو / دانکو در کبی، رخ داد.

کوتاکوشی گفت که نیروهای دولتی در جستجوی دختران ربوده شده هستند و مسیرهای شناخته شده راهزنان و جنگل‌های اطراف را جستجو می‌کنند.