به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای «افریکانیوز»، پس از بیش از دو هفته اسارت، ۱۰۰ دانشآموزی که از مدرسهای در نیجریه ربوده شده بودند، آزاد شدند.
در تاریخ ۲۱ نوامبر، بیش از ۳۰۰ دانش آموز و کادر مدرسه از مدرسه سنت ماری در پاپیری، ایالت نیجر در شمال نیجریه ربوده شدند.
۵۰ دانشآموز، بلافاصله بعد از اسارت موفق به فرار شدند، اما بقیه دانش آموزان تا امروز در اسارت باقی مانده بودند.
به گفته رسانههای محلی، مقامات موفق شدند آزادی دانشآموزان را تضمین کنند و آنها به ابوجا پایتخت نیجریه، منتقل شدند. هنوز مشخص نیست که این آزادی با زور و عملیات نظامی انجام شده یا از طریق مذاکره با ربایندگان حاصل شده است.
سرنوشت دانشآموزانی که هنوز در اسارت هستند، فعلاً نامعلوم است.
نیجریه با دهها گروه مسلح که در مناطق دورافتاده فعالیت میکنند و دولت و نیروهای امنیتی، نفوذ محدودی بر آنها دارند، در حال مقابله است.
بحران پیچیدهتر شده است زیرا با پیوستن گروههای تروریستی کوچک به بوکوحرام، دامنه فعالیت این گروههای تندرو در شمال نیجریه افزایش یافته است.
تنها چند روز پیش از حمله به پاپیری، ۲۵ دختر نیز در منطقه کببی در همسایگی این ایالت ربوده شدند. تحلیلگران میگویند باندهای مسلح اغلب مدارس را هدف قرار میدهند تا دولت را تحت فشار قرار دهند و برای آزادی گروگانها، باج دریافت کنند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت هیچیک از این حملات را بر عهده نگرفته است.
