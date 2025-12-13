به گزارش خبرگزاری مهر از گاردین، کنگره مسلمانان و بخش علمای دینی کنفرانس سازمانهای اسلامی، دو سازمان اسلامی در نیجریه، در بیانیههای جداگانه ای، بازدید اخیر هیئت حقیقتیاب کنگره آمریکا از ایالت مسیحینشین بنوئه را مورد انتقاد قرار دادند و آن را جانبدارانه و در تضاد با همزیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان توصیف کردند.
این گروهها در بیانیههای جداگانه اعلام کردند هیأت اعزامی آمریکا به منظور بررسی ادعای قتل مسیحیان، تنها با رهبران مسیحی و یکی از سران قبایل بنوئه دیدار کرده و جوامع مسلمان و قربانیان مناطق مسلماننشین را نادیده گرفته است.
حاج عبدالوصی تایوو بانگبالا رهبر کنگره مسلمانان نیجریه با تأکید بر اهمیت تعاملات بینالمللی درباره چالشهای امنیتی نیجریه، گفت که این تعاملات باید بر پایه انصاف و درک کامل تنوع دینی و اجتماعی این کشور انجام شود.
وی افزود: دیدار نکردن هیئت حقیقت یاب کنگره آمریکا با شورای عالی اسلامی نیجریه و دیگر نهادهای مهم اسلامی، اعتبار مأموریت این هیئت را زیر سوال میبرد و ممکن است روایتهای تفرقهآمیز را تقویت کند.
بخش علمای دینی کنفرانس سازمانهای اسلامی نیز در بیانیه جداگانه ای، نحوه ارزیابی هیئت حقیقت یاب کنگره آمریکا را تأسف بار خواند.
در این بیانیه آمده است: چالشهای امنیتی پیچیده نیجریه نمیتواند صرفاً از منظر یک دین تحلیل شود. محدود کردن مشورتها به یک سوی دعوا ممکن است مخاطبان بینالمللی را گمراه کند و تنشهای محلی را تشدید کند.
بخش علمای دینی کنفرانس سازمانهای اسلامی خواستار ایجاد یک روند تحقیق فراگیر شد تا علمای اسلامی، رهبران محلی و جوامع مسلمان متأثر از خشونت، فرصت بیان تجربههای خود را داشته باشند.
گروه پنج نفره تحقیق درباره کشتار مسیحیان در نیجریه به ریاست رایلی مور نماینده کنگره آمریکا، گزارش خود را تا پیش از پایان ماه جاری میلادی به دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور ارائه میکند.
اعضای این گروه آمریکایی با سفر به اردوگاههای آوارگان نیجریه و دیدار با قربانیان حملات تروریستی، رهبران مذهبی و سران محلی، وضعیت واقعی بحران را بررسی کردند. تمرکز اصلی این گروه بر ایالت بنوئه بود؛ منطقهای که مور آن را به دلیل حملات مکرر به روستاها و جوامع مسیحی، یکی از خطرناکترین مناطق کشور توصیف کرد.
مور در مصاحبه با شبکه فاکسنیوز، حملات را کارزار هدفمند علیه مسیحیان توصیف کرد و روایتهایی که خشونتها را به تغییرات اقلیمی یا تنشهای اقتصادی نسبت میدهند، رد کرد.
نیجریه، چالشهای امنیتی خود را ناشی از جرایم سازمانیافته، راهزنی و تروریسم میداند و هرگونه انگیزه مذهبی در خشونتها را رد کرده است. ترامپ، این کشور را به اقدام نظامی، در صورت تداوم حملات علیه مسیحیان تهدید کرده بود.
