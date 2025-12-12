به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ژیمناستیک، نخستین اردوی آماده‌سازی تیم ملی ژیمناستیک هنری از روز ۱۸ آذر در تهران آغاز شده و تا ۲۸ آذر ادامه خواهد داشت.

ملی‌پوشان دعوت‌شده به این مرحله از اردو عبارتند از: عرفان صفری، علی اسدی، محمدرضا خسرونژاد، هومن جعفری، سیدمحمد شفیعی، آرمان خدایی، مهدی الفتی، آتیلا جان‌شکر، علی‌اصغر عباسی، ابوالفضل نیکخو، سیاوش سیاهی، امیرمحمد قربانی، امیرمحمد رحمانی، مهرداد قدیمی، امیرعباس مجاهد، سعید الهی، رهام شحیطاط و محمدرضا حمیدی.

هدایت تیم ملی ژیمناستیک هنری بر عهده محمدرضا خیرخواه است. همچنین حمید هاشمی، محمدمبین ابراهیمی و مسعود جودی به عنوان مربیان مدعو در کنار تیم حضور دارند.

با پیگیری‌های سرپرست فدراسیون ژیمناستیک، ژیمناست‌های حاضر در اردو در هتل آکادمی ملی المپیک اسکان داده شده‌اند تا در شرایط حرفه‌ای و استاندارد، برنامه‌های تمرینی خود را دنبال کنند. هدف اصلی این اردو، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ژیمناستیک ایران و آماده‌سازی ملی‌پوشان برای رقابت‌های بین‌المللی پیش رو است.