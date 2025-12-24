  1. ورزش
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۳

طلای الفتی یکی از ۱۰ اتفاق مهم ژیمناستیک هنری دنیا در ۲۰۲۵

کسب مدال طلای مهدی الفتی در مسابقات قهرمانی آسیا یکی از ۱۰ اتفاق مهم ژیمناستیک هنری دنیا در سال ۲۰۲۵ به حساب آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت فدراسیون جهانی ژیمناستیک در گزارشی به ۱۰ اتفاق مهم ژیمناستیک هنری دنیا در سال ۲۰۲۵ پرداخت که در میان آنها مدال طلای مهدی الفتی در قهرمانی آسیا که با ثبت یک حرکت جدید همراه بود هم دیده می‌شود.

در این گزارش آمده است:

تسلط، نوآوری و رقبای جدید، سال تعیین‌کننده‌ای را پس از المپیک رقم زدند. از عناوین تاریخی جهانی گرفته تا حرکتهای جدید، کشورهای پیشرو و جوانان در حال ظهور، سال ۲۰۲۵ تصویر روشنی از چگونگی تکامل ژیمناستیک هنری مردان را ارائه دادند.

پرش دیوانه‌وار جدید مهدی الفتی

مهدی الفتی، ملی‌پوش ژیمناستیک ایران که در المپیک ۲۰۲۴ هم حضور داشت، وقتی در مسابقات قهرمانی آسیا در جیچئون کره جنوبی پرش (یورچنکو دو وارو جمع با یک دور چرخش) با موفقیت اجرا نمود سطح پرش خرک ژیمناستیک هنری مردان را ارتقا داد.

این پرش با ارزش مشکلی ۵/۶ باعث شد الفتی نخستین ژیمناست ایرانی باشد که عنوان طلای قهرمانی آسیا در ژیمناستیک هنری مردان را کسب می‌کند و نام خود را به‌عنوان خالق یکی از سخت‌ترین حرکات جدید ثبت می‌کند.

