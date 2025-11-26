به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر در این آئین تکریم و معارفه معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای بوشهر با قدردانی از خدمات و تلاش‌های جمشید تویل در دوران مسئولیت خود در حوزه طرح و توسعه، اظهار کرد: خدمت در صنعت آب، خدمتی افتخار سقایی به مردم است و دارای اجر اخروی است.

وی با اشاره به اهمیت و حساسیت طرح‌های توسعه منابع آب، افزود: حوزه طرح و توسعه همواره یکی از بخش‌های پرچالش صنعت آب بوده و با وجود محدودیت‌ها و مشکلات مالی، با تصمیم‌گیری‌های به‌موقع و مدیریت صحیح، توفیقات قابل توجهی در این عرصه حاصل شده است.

علی محمدی تصریح کرد: در سال‌های گذشته، طرح‌های توسعه منابع آب استان بوشهر علیرغم چالش‌های مالی، با پیشرفت‌های مطلوبی همراه بوده‌اند و امروز نیز دو طرح فاینانس خارجی مهم در سطح وزارت نیرو در استان بوشهر در حال اجرا و تکمیل است که از پروژه‌های شاخص تأمین آب در کشور محسوب می‌شوند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر ادامه داد: با توجه به تجربه ارزشمند مهندس رضا چویلی در حوزه‌های مختلف مدیریت تأسیسات آبی و نماینده مجری طرح‌های مطالعاتی و اجرایی، مسئولیت معاونت طرح و توسعه به وی واگذار شده تا با نگاه علمی و مدیریتی دقیق، روند اجرای طرح‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی بر لزوم پیگیری جدی تأمین منابع مالی از مسیرهای گوناگون توسط مجریان طرح‌ها تأکید کرد و افزود: استمرار در این امر می‌تواند ضامن پیشرفت پایدار پروژه‌های آبی استان باشد.

در پایان این مراسم، از خدمات جمشید تویل تقدیر به عمل آمد و رضا چویلی به عنوان سرپرست جدید معاونت طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای بوشهر معرفی شد.

رضا چویلی دانش‌آموخته دکتری مهندسی عمران مدیریت منابع آب بوده و در کارنامه خود سمت‌هایی چون نماینده مجری طرح‌های مطالعاتی و اجرایی صنعت آب استان، پژوهشگر برتر صنعت آب و برق و مدیر بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای بوشهر را دارد.