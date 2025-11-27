به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائمپناه صبح پنجشنبه در بازدید از محور دالکی- کنارتخته اظهار کرد: این مسیر ۱۵ کیلومتری یکی از صعبالعبورترین بخشهای مسیر بوشهر به شیراز است که به دلیل وجود تونلهای ۵۰۰، ۷۵ و ۲۰۰ متری و شرایط سخت توپوگرافی، اجرای آن زمانبر و پیچیده بوده است.
وی تأکید کرد: علیرغم همه فشارهای خارجی و مشکلات مالی که برای دولت ایجاد شده، داریم میسازیم؛ ایران را داریم میسازیم. این جاده را میسازیم، سد دالکی را هم میسازیم. اسنپبکها برگردد یا برنگردد، ما ایرانمان را خواهیم ساخت به حول و قوه الهی و با کمک همه.
قائمپناه با اشاره به اثرات بهرهبرداری از این پروژه گفت: در ۶ ماه گذشته سه نفر در این مسیر جان باختهاند و حدود ۴۰ نفر مصدوم شدهاند. با تکمیل این بزرگراه، هم سرعت و ایمنی تردد بالا میرود و هم شاهد کاهش چشمگیر تلفات خواهیم بود.
وی این مسیر را یکی از مهمترین راههای مواصلاتی خلیج فارس به مرکز کشور دانست که نقش مهمی در رونق اقتصادی و تسهیل رفتوآمد مردم و فعالان اقتصادی دارد.
قائمپناه همچنین افزود: با آزاد شدن تلنجیها دیگر از شوتیها خبری نخواهد بود و این مسیر به یک محور استاندارد و ایمن تبدیل میشود.
معاون اجرایی رئیسجمهور این صحنههای در حال ساخت را سند افتخار مهندسان، پیمانکاران و مدیران کشور» توصیف کرد و گفت: با وجود همه فشارهایی که از غرب و از مسیر تحریمها میآید، ایستادهایم؛ ایران خم نمیشود. سازندگی ادامه دارد.
نظر شما