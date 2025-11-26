۱۱۸ مرکز جامع سلامت لرستان استیجاری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جلال‌الدین امیری شامگاه چهارشنبه در شورای برنامه‌ریزی لرستان با حضور اعضای کمیسیون بهداشت و درمان، اظهار داشت: ضریب محرومیت لرستان با تمام کمبودهای موجود ۱.۴۵ است که به نسبت استان‌های هم‌جوار و حتی توسعه‌یافته بسیار پایین‌تر است.

۷۰ درصد از مراکز بهداشتی خرم‌آباد استیجاری هستند

وی ادامه داد: با اصلاح این ضریب بخش مهمی از اعتبارات و مطالبات استان مرتفع خواهند شد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تصریح کرد: ضرایب محرومیت در بین استان‌ها به‌صورت ناعادلانه تقسیم شده‌اند و لرستان در این میان مظلوم واقع شده است.

امیری، اظهار کرد: اوج محرومیت در لرستان نه شنیدنی بلکه دیدنی است و من از زمانی که مسئولیت سرپرستی دانشگاه را عهده‌دار شدم آن را لمس کردم.

وی در ادامه به مهم‌ترین مشکلات حوزه سلامت لرستان اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین مشکلات ما در حوزه بهداشت است که ۱۱۸ مرکز جامع سلامت استیجاری داریم.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ادامه داد: ۹۶ مرکز جامع سلامت ما علی‌رغم این که در چارت هستند متأسفانه هنوز ایجاد نشده‌اند.

امیری با اشاره به استیجاری بودن ۷۰ درصد از مراکز بهداشتی مرکز استان افزود: این وضعیت در شرایطی است که در عمده استان‌های کشور این مسئله وجود ندارد.

لرستان نیازمند ۳۰ آمبولانس جدید است

وی عنوان کرد: در حال حاضر ۲۲۱ پروژه حوزه سلامت مطالبه مهم استان است که انتظار داریم برای تکمیل آنها از طرف کمیسیون بهداشت و درمان و وزارت حمایت شویم.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان در خصوص بخش اورژانس پیش بیمارستانی، تصریح کرد: در شرایط کنونی ۱۵۸ آمبولانس داریم که از این تعداد ۵۰ آمبولانس ازکارافتاده‌اند.

امیری، اظهار کرد: علاوه بر تعمیر این و بروز رسانی آمبولانس‌های قدیمی نیازمند ۳۰ آمبولانس جدید هستیم.

وی به ناترازی مالی دانشگاه و پرداخت مطالبات پرسنلی اشاره کرد و گفت: در دانشگاه ۹۲ میلیارد تومان در هر ماه تراز منفی داریم که به‌خاطر عدم تطابق درآمدها و هزینه‌ها است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ادامه داد: بااین‌وجود معوقات پرسنلی را از ۱۴ ماه به ۸ ماه کاهش دادیم.

تجهیز مرکز درمان ناباروری نیازمند اعتبار است

امیری، عنوان کرد: معوقات پزشکان به‌عنوان خط اول مولدان دانشگاه را تا پایان ۱۴۰۳ پرداخت کردیم.

وی در مورد مرکز ناباروری استان اظهار کرد: این مرکز به لحاظ فیزیکی تکمیل است؛ اما به لحاظ تجهیزات نیاز مبرم به حمایت مالی دارد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان، عنوان کرد: ساختمان خوابگاه دانشجویی مجتمع پردیس کمالوند نیازمند ۲۰۰ میلیارد تومان است تا تکمیل و در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

امیری اصلاح چارت سازمانی را از دیگر رویکردهای مهم دانشگاه برشمرد و گفت: تعداد ۵۰ درصد تخت‌های بیمارستانی استان چارت مصوب نداشتند که آنها را اصلاح کردیم و امیدواریم در سال آینده اعتبار آنها تخصیص داده شوند.

وی به عملکرد موفق دانشگاه در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: علی‌رغم این که جزو استان‌های با خسارت زیاد در این جنگ بودیم بدون نیاز به کمک استانی دیگر تمامی حمایت‌های اورژانسی و درمانی را انجام دادیم.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان، افزود: در این راستا یک سوله بحران را برای موارد احتمالی در یکی از مراکز درمانی مرکز استان ایجاد کردیم.