  1. استانها
  2. لرستان
۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۴

۱۱۸ مرکز جامع سلامت لرستان استیجاری هستند

۱۱۸ مرکز جامع سلامت لرستان استیجاری هستند

خرم‌آباد - سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان، گفت: ۱۱۸ مرکز جامع سلامت این استان استیجاری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال‌الدین امیری شامگاه چهارشنبه در شورای برنامه‌ریزی لرستان با حضور اعضای کمیسیون بهداشت و درمان، اظهار داشت: ضریب محرومیت لرستان با تمام کمبودهای موجود ۱.۴۵ است که به نسبت استان‌های هم‌جوار و حتی توسعه‌یافته بسیار پایین‌تر است.

۷۰ درصد از مراکز بهداشتی خرم‌آباد استیجاری هستند

وی ادامه داد: با اصلاح این ضریب بخش مهمی از اعتبارات و مطالبات استان مرتفع خواهند شد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تصریح کرد: ضرایب محرومیت در بین استان‌ها به‌صورت ناعادلانه تقسیم شده‌اند و لرستان در این میان مظلوم واقع شده است.

امیری، اظهار کرد: اوج محرومیت در لرستان نه شنیدنی بلکه دیدنی است و من از زمانی که مسئولیت سرپرستی دانشگاه را عهده‌دار شدم آن را لمس کردم.

وی در ادامه به مهم‌ترین مشکلات حوزه سلامت لرستان اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین مشکلات ما در حوزه بهداشت است که ۱۱۸ مرکز جامع سلامت استیجاری داریم.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ادامه داد: ۹۶ مرکز جامع سلامت ما علی‌رغم این که در چارت هستند متأسفانه هنوز ایجاد نشده‌اند.

امیری با اشاره به استیجاری بودن ۷۰ درصد از مراکز بهداشتی مرکز استان افزود: این وضعیت در شرایطی است که در عمده استان‌های کشور این مسئله وجود ندارد.

لرستان نیازمند ۳۰ آمبولانس جدید است

وی عنوان کرد: در حال حاضر ۲۲۱ پروژه حوزه سلامت مطالبه مهم استان است که انتظار داریم برای تکمیل آنها از طرف کمیسیون بهداشت و درمان و وزارت حمایت شویم.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان در خصوص بخش اورژانس پیش بیمارستانی، تصریح کرد: در شرایط کنونی ۱۵۸ آمبولانس داریم که از این تعداد ۵۰ آمبولانس ازکارافتاده‌اند.

امیری، اظهار کرد: علاوه بر تعمیر این و بروز رسانی آمبولانس‌های قدیمی نیازمند ۳۰ آمبولانس جدید هستیم.

وی به ناترازی مالی دانشگاه و پرداخت مطالبات پرسنلی اشاره کرد و گفت: در دانشگاه ۹۲ میلیارد تومان در هر ماه تراز منفی داریم که به‌خاطر عدم تطابق درآمدها و هزینه‌ها است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ادامه داد: بااین‌وجود معوقات پرسنلی را از ۱۴ ماه به ۸ ماه کاهش دادیم.

تجهیز مرکز درمان ناباروری نیازمند اعتبار است

امیری، عنوان کرد: معوقات پزشکان به‌عنوان خط اول مولدان دانشگاه را تا پایان ۱۴۰۳ پرداخت کردیم.

وی در مورد مرکز ناباروری استان اظهار کرد: این مرکز به لحاظ فیزیکی تکمیل است؛ اما به لحاظ تجهیزات نیاز مبرم به حمایت مالی دارد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان، عنوان کرد: ساختمان خوابگاه دانشجویی مجتمع پردیس کمالوند نیازمند ۲۰۰ میلیارد تومان است تا تکمیل و در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

امیری اصلاح چارت سازمانی را از دیگر رویکردهای مهم دانشگاه برشمرد و گفت: تعداد ۵۰ درصد تخت‌های بیمارستانی استان چارت مصوب نداشتند که آنها را اصلاح کردیم و امیدواریم در سال آینده اعتبار آنها تخصیص داده شوند.

وی به عملکرد موفق دانشگاه در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: علی‌رغم این که جزو استان‌های با خسارت زیاد در این جنگ بودیم بدون نیاز به کمک استانی دیگر تمامی حمایت‌های اورژانسی و درمانی را انجام دادیم.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان، افزود: در این راستا یک سوله بحران را برای موارد احتمالی در یکی از مراکز درمانی مرکز استان ایجاد کردیم.

کد خبر 6669618

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها