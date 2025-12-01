تلفات سیل در شرق دور، از ۱۰۰۰ نفر گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شمار قربانیان سیلاب‌ها و رانش زمین در بخش‌های وسیعی از شرق و جنوب شرق آسیا، از ۱۰۰۰ نفر گذشت و دولت‌های اندونزی و سریلانکا با به‌کارگیری نیروهای نظامی، تلاش می‌کنند به مناطق آسیب‌دیده امدادرسانی کنند.

بارش‌های سنگین موسمی که با شدت‌گیری پدیده‌های اقلیمی همراه شده، هفته گذشته بخش‌هایی از اندونزی، سریلانکا، جنوب تایلند و شمال مالزی را درگیر کرد و موجب قطع راه‌های ارتباطی و محاصره صدها روستا شد.

پرابوو سوبیانتو رئیس جمهوری اندونزی، که به مناطق آسیب‌دیده در سوماترای شمالی رفته، اعلام کرد که دولت سه ناو جنگی و دو کشتی بیمارستانی را برای انتقال کمک‌ها به مناطق سیل‌زده اعزام کرده است.

در نتیجه سیل اخیر، تاکنون ۵۰۲ نفر در اندونزی جان باخته و بیش از ۵۰۰ نفر نیز مفقود گزارش شده‌اند. این حادثه مرگبارترین بحران طبیعی اندونزی پس از زلزله و سونامی ۲۰۱۸ عنوان شده است.

در سریلانکا نیز مقام‌ها از کشته شدن دست‌کم ۳۴۰ نفر در پی سیلاب‌ها و رانش زمین ناشی از توفان «دیتوا» خبر دادند. این کشور درخواست کمک بین‌المللی کرده و ارتش با بالگرد در حال انتقال افراد گرفتار است. رئیس‌جمهوری سریلانکا این سیلاب‌ها را بزرگ‌ترین فاجعه طبیعی تاریخ این کشور، اعلام کرد.

همچنین در تایلند دست‌کم ۱۷۶ نفر در سیلاب‌های اخیر جان باخته‌اند و در مالزی نیز بارش‌های شدید به مرگ دو نفر منجر شده است.