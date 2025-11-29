آیین تکریم و معارفه مدیرکل استاندارد کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تکریم و معارفه مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه صبح شنبه با حضور فرزانه انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، و منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، در محل استاندار کرمانشاه برگزار شد.
این مراسم بخشی از برنامه رسمی سفر یکروزه معاون رئیسجمهور به استان کرمانشاه بود.
در این نشست از تلاشها و خدمات مهدی حسینپور، مدیرکل سابق استاندارد کرمانشاه، تقدیر شد و اسماعیل امینی به عنوان سرپرست جدید این اداره کل معرفی گردید.
مسئولان حاضر بر ضرورت ارتقای استانداردهای ملی، نظارت دقیق بر کیفیت کالا و نقش این سازمان در توسعه اقتصادی استان تأکید کردند.
