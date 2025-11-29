  1. استانها
  2. کرمانشاه
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۵

آیین تکریم و معارفه مدیرکل استاندارد کرمانشاه برگزار شد

آیین تکریم و معارفه مدیرکل استاندارد کرمانشاه برگزار شد

کرمانشاه – آیین تکریم و معارفه مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه با حضور معاون رئیس‌جمهور و استاندار برگزار شد و طی آن از خدمات مهدی حسین‌پور قدردانی و اسماعیل امینی معارفه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تکریم و معارفه مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه صبح شنبه با حضور فرزانه انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، و منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، در محل استاندار کرمانشاه برگزار شد.

این مراسم بخشی از برنامه رسمی سفر یک‌روزه معاون رئیس‌جمهور به استان کرمانشاه بود.

در این نشست از تلاش‌ها و خدمات مهدی حسین‌پور، مدیرکل سابق استاندارد کرمانشاه، تقدیر شد و اسماعیل امینی به عنوان سرپرست جدید این اداره کل معرفی گردید.

مسئولان حاضر بر ضرورت ارتقای استانداردهای ملی، نظارت دقیق بر کیفیت کالا و نقش این سازمان در توسعه اقتصادی استان تأکید کردند.

کد خبر 6671504

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۹:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      0 4
      پاسخ
      جناب اقای حبیبی لطفا مدارس کرمانشاه رو یک شنبه ۹ اذر۱۴۰۴ تعطیل کنید تورو خدا🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
      • IR ۲۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
        0 3
        حتما

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها