به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمانشاه در ادامه نظارت میدانی بر دستگاههای اجرایی، عصر شنبه با حضور در ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان، از نزدیک در جریان وضعیت فعالیتها، آمادگی این مجموعه برای فصل زمستان و روند خدمترسانی به مردم قرار گرفت.
حبیبی در این بازدید ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی راهداران، راهداری را خط مقدم ایمنی، ترانزیت و رفاه عمومی دانست و بر نقش کلیدی این مجموعه در حفظ ایمنی راهها و تسهیل تردد تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت آمادگی کامل برای فصل زمستان، بر نوسازی و بهروزرسانی ماشینآلات راهداری، تأمین بدون دغدغه سوخت، تجهیز راهدارخانهها و ارتقای سطح آمادگی نیروهای عملیاتی تأکید کرد.
استاندار کرمانشاه همچنین افزایش ایمنی سفرهای نوروزی و تکمیل زیرساختهای حملونقلی بهویژه در مرزهای خسروی و سومار را از اولویتهای مهم استان برشمرد و گفت: تقویت این زیرساختها نقش مؤثری در توسعه اقتصادی، ترانزیت و رونق مبادلات مرزی خواهد داشت.
حبیبی در پایان با اشاره به عملکرد موفق راهداری استان در ایام اربعین حسینی، نقش این مجموعه را در پشتیبانی از اقتصاد، ترانزیت کشور و خدمترسانی مطلوب به زائران و کاربران جادهای حائز اهمیت دانست.
