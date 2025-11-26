به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قروه شامگاه چهارشنبه به خبرنگاران رسانههای کردستان اعلام کرد: چهار شکارچی غیرمجاز پیش از هرگونه اقدام به شکار در ارتفاعات منطقه حفاظتشده بدر و پریشان توسط مأموران یگان حفاظت محیطزیست کردستان دستگیر شدند.
توفیق زارعی افزود: در جریان این عملیات، سه قبضه اسلحه شکاری، ۵۶ تیر فشنگ ساچمهدرشت، یک دوربین چشمی، دو چراغ قوه، یک قطار فشنگ و چهار کولهپشتی کشف و ضبط شد و متخلفان به مراجع قضائی معرفی شدند.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست قروه گفت: مأموران یگان حفاظت هنگام گشتزنی و دوربینکشی در ارتفاعات کوه بدر متوجه حضور این افراد شدند که با سه قبضه اسلحه در جستوجوی شکار بودند.
وی تصریح کرد: نیروهای یگان با تعقیب نامحسوس و سپس محاصره منطقه، پس از تاریکی هوا شکارچیان را بدون درگیری و پیش از آغاز شکار بازداشت کردند.
زارعی اضافه کرد: این عملیات که با هدف پیشگیری از تخلفات شکار در منطقه حفاظتشده انجام شده است، نشاندهنده تلاش مستمر مأموران برای حفاظت از محیطزیست و تنوع زیستی در مناطق تحت حفاظت میباشد.
