دستگیری سه شکارچی غیرمجاز در مناطق آزاد قروه

به گزارش خبرنگار مهر، توفیق زارعی شامگاه دوشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان قروه در ادامه اقدامات کنترلی و نظارتی خود برای مقابله با تخلفات زیستمحیطی، حین گشتزنی در محدوده مسیر روستای فیروزآباد، با سه نفر متخلف شکار و صید غیرمجاز برخورد و آنان را دستگیر کردند.
کشف سلاح شکاری و لاشه پرنده شکارشده
وی افزود: در جریان بازرسی از متهمان، یک قبضه اسلحه شکاری دولول روهم، ۲۲ عدد فشنگ شکاری، یک دستگاه دوربین چشمی و لاشه یک قطعه کبوتر شکار شده کشف و ضبط شد.
وی یادآور شد: پس از تنظیم صورتجلسه، ادوات مکشوفه توسط مأموران یگان حفاظت ضبط و متخلفان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی شهرستان قروه معرفی شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قروه با قدردانی از تلاش و هوشیاری مأموران یگان حفاظت، گفت: برخورد با تخلفات شکار و صید غیرمجاز بهصورت قاطع و در چارچوب قانون در دستور کار این اداره قرار دارد.
زارعی افزود: مشارکت و همکاری شهروندان در گزارش بهموقع تخلفات زیستمحیطی، نقش مؤثری در حفاظت از حیات وحش و صیانت از تنوع زیستی منطقه ایفا میکند.
