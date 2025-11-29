به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد زندی عصر شنبه در گفتوگو با خبرنگاران رسانههای کردستان اظهار کرد: در پی دریافت گزارش همیاران محیط زیست درباره حضور گروهی از شکارچیان غیرمجاز در منطقه حفاظتشده شاهو و کوسالان، نیروهای یگان حفاظت بهسرعت راهی منطقه شدند. مأموران پس از ورود به ارتفاعات و استقرار در نقاط مختلف، شبانه با سه نفر از شکارچیان مسلح مواجه شدند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان با اشاره به جزئیات این حادثه گفت: بر اساس اطلاعات اولیه، هشت شکارچی بهصورت غیرقانونی وارد منطقه شده بودند.
وی گفت: محیطبانان هنگام انجام مأموریت و در شرایط سخت تاریکی و نبود ارتباط بیسیم و موبایل، به شکارچیان دستور ایست دادند، اما افراد متخلف با تهدید به استفاده از سلاح و پرتاب سنگ، با نیروهای یگان حفاظت درگیر شدند.
وی افزود: در جریان این درگیری، یکی از محیطبانان از ناحیه سر دچار جراحت شدید شد و دو محیطبان دیگر نیز از ناحیه کمر و پا آسیب دیدند و محیطبانان موفق شدند یک کولهپشتی متعلق به شکارچیان را ضبط کنند که در آن ۴۸ فشنگ جنگی، دوربین مخصوص سلاح و چراغقوه کشف شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان ادامه داد: با تلاش نیروهای امدادی، محیطبان زخمی پس از دو ساعت از ارتفاعات پایین منتقل و به بیمارستان کامیاران اعزام شد. شرایط درمانی وی تحت نظر است.
زندی همچنین اعلام کرد: تعدادی از متهمان شناسایی شدهاند و روند پیگیری قضائی ادامه دارد و اقدامات برای شناسایی و دستگیری سایر متخلفان نیز با جدیت دنبال میشود.
