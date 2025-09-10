کشف لاشه ۲ راس کل وحشی منطقه حفاظت شده بدر و پریشان

به گزارش خبرگزاری مهر، توفیق زارعی گفت: در حین گشتزنی و کنترل یگان حفاظت محیط زیست در منطقه حفاظتشده بدر و پریشان، صدای شلیک سه تیر از اسلحه شکاری در منطقه به گوش رسید و مأموران یگان حفاظت پاسگاه محیطبانی نعمتآباد که به سرعت وارد عمل شدند، با دقت و به صورت نامحسوس خود را به محل شلیک نزدیک کردند و پس از شناسایی شکارچیان، آنها را با دوربین تحت نظر قرار دادند.
وی افزود: بلافاصله پس از ارسال گزارش به پاسگاه محیطبانی شیروانه، مأموران این پاسگاه و نیروهای شیفت استراحت وارد عمل شدند و خود را به ارتفاعات منطقه رساندند.
وی بیان کرد: عملیات آنها بهطور هماهنگ از دو مسیر مختلف و به صورت پنهانی ادامه داشت، اما متأسفانه با ریزش سنگریزهها، شکارچیان متوجه حضور مأموران شدند.
زارعی ادامه داد: متخلفان پس از شناسایی مأموران، با رها کردن تمام تجهیزات و شکارهای خود از محل متواری شدند و مأموران به سرعت اقدام به تعقیب آنها کرده و در این مسیر از تیر هوایی برای ایجاد ایست استفاده کردند.
وی اضافه کرد: این عملیات تا نیمههای شب با همراهی تیم اعزامی از یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دهگلان ادامه یافت.
رئیس محیط زیست شهرستان قروه تصریح کرد: در نتیجه این عملیات، لاشه دو رأس کل وحشی سه ساله و تعدادی ادوات شکار کشف و ضبط شد و تحقیقات بیشتر برای شناسایی هویت شکارچیان متخلف همچنان ادامه دارد.
