قاچاق کالا ضربه مستقیم به اقتصاد ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان با حضوردبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان و فرماندار خوانسار برگزار شد.

مجید قاسمی یزد آبادی دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان با تشریح ابعاد گسترده آسیب‌های ناشی از قاچاق کالا، اظهار کرد: قاچاق کالا امروز تنها یک تخلف اقتصادی نیست؛ بلکه عامل ایجاد ناترازی در بخش‌هایی همچون سوخت، زنجیره تأمین و بازار مصرف است و به‌صورت مستقیم تولید داخلی را تحت فشار قرار می‌دهد.

وی با تأکید بر نگاه کلان اقتصادی به موضوع قاچاق افزود: در سطح ملی، قاچاق کالا و ارز موجب کمبود ارز، اختلال در جریان تجارت رسمی و وارد آمدن خسارات جدی به چرخه اقتصاد کشور شده است. مقام معظم رهبری نیز به‌صراحت قاچاق کالا را حرام شرعی اعلام کرده‌اند و این نشان‌دهنده اهمیت این مبارزه است.

دبیر کمیسیون استان یادآور شد: مهار قاچاق صرفاً با اقدامات مقابله‌ای حاصل نمی‌شود؛ بلکه مستلزم تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، کاهش زمینه‌های سودآور برای قاچاق، شفاف‌سازی فرآیندهای تجاری، و توسعه ابزارهای هوشمند نظارتی است. هرچه زیرساخت‌های اقتصادی قوی‌تر شود، میل به فعالیت‌های غیرقانونی به شکل طبیعی کاهش می‌یابد.

به گفته وی: ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها، تصمیم‌گیری مبتنی بر تحلیل‌های میدانی و استمرار اقدامات هماهنگ ضروری است.

در پایان جلسه، محمدرضا توسلی فرماندار خوانسار نیز با قدردانی از حضور دبیر کمیسیون استان، بر آمادگی شهرستان برای اجرای مصوبات، تقویت همکاری‌های شهرستانی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های نظارتی و اجرایی شهرستان جهت مقابله با قاچاق کالا و ارز تأکید نمود.