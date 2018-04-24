مبارزه سیستماتیک با قاچاق کالا و ارز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما ، علی مؤیدی خرم آبادی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص نشست مشترک با کمیسیون اقتصادی مجلس و سازمان بازرسی کل کشور، ضمن تقدیر از حضور نمایندگان، گفت: در سال حمایت از کالای ایرانی با هماهنگی و وحدت، تمام دستگاههای مسؤول در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز تلاش مؤثری برای تحقق شعار سال داشته باشند تا زمینه رونق تولید داخل فراهم شود.
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در این جلسه گزارشی از عملکرد و برنامههای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نمایندگان عضو در کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شد.
وی با تصریح اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کانون تولید فکر است؛ سیاستگذاری، برنامهریزی، هماهنگی و نظارت را از وظایف اصلی این ستاد برشمرد.
مؤیدی همچنین صحت و سلامت ستاد را در گرو نظارت دستگاههای نظارتی و مجلس عنوان کرد و گفت: انتظار داریم تا انصاف، تقوا و مصلحت نظام در اولویت بررسی و تنظیم گزارش حوزههای نظارتی لحاظ شود.
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه بخشی از سرمایههای کشور برای بسترسازی و راهاندازی سامانهها هزینه شده است، افزود: زیرساختها شامل شبکه، تجهیزات و نفرات آموزشدیده آمادهاند تا ضمن هماهنگی بین تمام دستگاههای ذیربط اقدام نهایی را انجام دهیم.
مؤیدی تصریح کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سالهای گذشته اقدامات خوبی داشته البته طبیعی است اشکالات و معایبی نیز وجود دارد، در مجموع برای قضاوت زود است اما این ستاد از ظرفیت و آمادگی خوبی برای انجام امور برخوردار است.
وی با ابراز امیدواری به همدلی دستگاههای مختلف برای رفع موانع فرارو گفت: یکی از کارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسترسازی برای پیشگیری از وقوع قاچاق است که در این حوزه اقدامات خوبی با راهاندازی سامانههای مختلف انجام شده است.
مؤیدی با تأکید بر اینکه در این حوزه دیدگاه ما برای برنامهریزی و اجرا باید سیستماتیک باشد افزود: رجیستری نمونه کوچکی از برنامههای کلان موفق برای مبارزه سیستماتیک با قاچاق کالا بود؛ اقداماتی از این دست باید در همه ابعاد احصاء شود چرا که میتواند در مبارزه با قاچاق کالا مؤثر باشد و قاچاق را در کشور کنترل کند.
وی در خاتمه از اولویت تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه خبر داد و گفت: در مبارزه با قاچاق کالا هیچگونه قصور و سهلانگاری پذیرفتنی نیست و دستگاههایی که در این حوزه کوتاهی کنند را معرفی میکنیم.
نشست مشترک رییس و مسؤولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مسؤولان سازمان بازرسی کل کشور دیروز در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.
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