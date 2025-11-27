ارتقای رتبه جهانی میراث ناملموس ایران از جایگاه هفتم به چهارم جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی شامگاه چهارشنبه در آئین بهره برداری از مجموعه اوحدیه مراغه، با اشاره به اینکه سراسر ایران به لحاظ برخورداری از آثار تمدنی و فرهنگی مملو است، افزود: وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تلاش می‌کند تا تعداد آثار ملموس و غیرملموس خود در فهرست‌های جهانی را افزایش دهد و در این راستا برنامه‌های مختلف و متنوع در دست تهیه و اجراست.

به گفته وی، در سایه تلاش‌های چهار ساله اخیر رتبه ایران در آثار جهانی ناملموس از هفتم به چهارم ارتقا یافته است و این دستاوردی بزرگ در این حوزه به شمار می‌رود.

دارابی با بیان اینکه ایران در آثار ملموس ثبت شده در فهرست یونسکو نیز با داشتن تعداد ۲۹ اثر، کشور اول جهان است، یادآور شد: این آثار در ۱۱۴ سایت مختلف کشور پراکنده هستند.

وی مجموع آثار و ابنیه های تاریخی و فرهنگی کشور را بیش از یک میلیون فقره عنوان و اضافه کرد: متأسفانه تاکنون تنها حدود ۴۳ هزار اثر از این آثار مهم تاریخی و تمدنی در سطح کشور ثبت ملی شده است که باید تلاش‌هایی برای ثبت سایر آثار در استان‌ها و شهرستان‌ها به انجام برسد تا این آمار افزایش چشم گیری داشته باشد.

دارابی ارزش معنوی این آثار را بسیار مهم خواند و با تاکید بر اینکه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تلاش می‌کند تا با بهسازی، مرمت و ساماندهی آنها را در فهرست آثار ثبت شده ملی قرار دهد، همکاری و تعامل با دستگاه‌های اجرایی و خدماتی همچون فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها در این عرصه را بسیار تأثیرگذار و تعیین کننده بیان کرد.

وی به ظرفیت‌های مهم میراثی و گردشگری آذربایجان و مراغه اشاره کرد و گفت: این دیار جزو مناطق مهم و ارزشمند تاریخی و تمدنی ایران زمین است و بناهای تاریخی آن در کشور و بلکه جهان بی مانند است که باید به نحو شایسته ای مراقبت و محافظت شوند.

دارابی تلاش معاونت میراث فرهنگی برای ایجاد و راه اندازی سایت موزه معبد مهر مراغه را در همین راستا تعریف کرد و با بیان اینکه اهتمام جدی برای این کار داریم، افزود: در حال حاضر تعداد ۸۰۰ موزه در سطح کشور داریم که بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه این تعداد باید تا پایان این برنامه به یکهزار مورد افزایش یابد.

وی ایران را موزه‌ای بدون سقف توصیف و اضافه کرد: آثار تمدنی و باستانی در این سرزمین موج می‌زند و هر نقطه‌ای از خاک آن هویت بخش است که در این میان مراغه به عنوان کهن شهر آذربایجان خاستگاه تاریخی ویژه ای دارد.

دارابی با تاکید بر اهمیت حفظ و نگهداری آثار تاریخی در تمام نقاط کشور، لازمه این امر را مشارکت دادن مردم محلی در حراست از آنها عنوان و اظهار کرد: باید توجه داشت که بدون حضور و مشارکت مردمی امکان نگهداری و حفاظت از یک میلیون اثر شناسایی شده و ۴۳ هزار اثر ثبت شده وجود نخواهد داشت.