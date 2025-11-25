  1. استانها
امینیان: آغاز برنامه‌های توسعه گردشگری روستایی در ۳۰ نقطه از مراغه

مراغه- فرماندار مراغه از انتخاب ۳۰ روستای شهرستان به‌عنوان محور گردشگری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین امینیان روز سه‌شنبه در جلسه توانمندسازی روستاهای هدف گردشگری مراغه اظهار داشت: در این طرح، برنامه‌های گردشگری در روستاهای هدف در قالب بوم‌گردی، ایجاد زیرساخت، بهسازی و زیباسازی روستاها با مشارکت اهالی و سرمایه‌گذاران اجرا خواهد شد.

وی اضافه کرد: در این روستاها طرح‌های گردشگری با حفظ محیط و طبیعت روستاها انجام خواهد شد.

فرماندار شهرستان ویژه مراغه در ادامه گفت: فراهم‌کردن زمینه برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری در روستاها برعهده دهیاران است.

وی افزود: توسعه گردشگری روستایی در کنار تولید محصولات کشاورزی، رونق اقتصادی روستاها را سرعت می‌بخشد.

امینیان متذکر شد: رونق گردشگری در روستاها موجب خواهد شد تا تولیدات کشاورزی، صنایع‌دستی و فرآورده‌های آن باارزش افزوده بالا عرضه شود.

به گفته فرماندار شهرستان ویژه مراغه، با تغییرات اقلیمی و کاهش تولیدات کشاورزی رونق گردشگری تنها را برای ایجاد درآمد در روستاهاست.

وی بیان داشت: برنامه‌ریزی برای کسب‌وکارها و مشاغل جایگزین در روستاها در زمان حاضر یک نیاز و ضرورت اساسی است.

امینیان با بیان اینکه روستاهای مراغه ظرفیت بزرگی در زمینه گردشگری دارد، خاطرنشان کرد: دهستان نسبت به شناسایی، معرفی و جذب سرمایه‌گذار در زمینه گردشگری روستاها برنامه‌ریزی کنند.

وی در ادامه گفت: مسؤولیت دهیاران در قبال توسعه و رونق اقتصادی روستاها سنگین است.

فرماندار مراغه افزود: ازاین‌پس مشارکت‌ها و اعتبارات دولتی به دهیاری‌ها در قبال برنامه‌های توسعه‌ای دهیاران پرداخت خواهد شد.

امینیان گفت: در توسعه گردشگری روستاها باید فضای طبیعی و بافت روستایی حفظ شود.

