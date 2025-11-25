به گزارش خبرگزاری مهر، امین امینیان روز سه‌شنبه در جلسه توانمندسازی روستاهای هدف گردشگری مراغه اظهار داشت: در این طرح، برنامه‌های گردشگری در روستاهای هدف در قالب بوم‌گردی، ایجاد زیرساخت، بهسازی و زیباسازی روستاها با مشارکت اهالی و سرمایه‌گذاران اجرا خواهد شد.

وی اضافه کرد: در این روستاها طرح‌های گردشگری با حفظ محیط و طبیعت روستاها انجام خواهد شد.

فرماندار شهرستان ویژه مراغه در ادامه گفت: فراهم‌کردن زمینه برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری در روستاها برعهده دهیاران است.

وی افزود: توسعه گردشگری روستایی در کنار تولید محصولات کشاورزی، رونق اقتصادی روستاها را سرعت می‌بخشد.

امینیان متذکر شد: رونق گردشگری در روستاها موجب خواهد شد تا تولیدات کشاورزی، صنایع‌دستی و فرآورده‌های آن باارزش افزوده بالا عرضه شود.

به گفته فرماندار شهرستان ویژه مراغه، با تغییرات اقلیمی و کاهش تولیدات کشاورزی رونق گردشگری تنها را برای ایجاد درآمد در روستاهاست.

وی بیان داشت: برنامه‌ریزی برای کسب‌وکارها و مشاغل جایگزین در روستاها در زمان حاضر یک نیاز و ضرورت اساسی است.

امینیان با بیان اینکه روستاهای مراغه ظرفیت بزرگی در زمینه گردشگری دارد، خاطرنشان کرد: دهستان نسبت به شناسایی، معرفی و جذب سرمایه‌گذار در زمینه گردشگری روستاها برنامه‌ریزی کنند.

وی در ادامه گفت: مسؤولیت دهیاران در قبال توسعه و رونق اقتصادی روستاها سنگین است.

فرماندار مراغه افزود: ازاین‌پس مشارکت‌ها و اعتبارات دولتی به دهیاری‌ها در قبال برنامه‌های توسعه‌ای دهیاران پرداخت خواهد شد.

امینیان گفت: در توسعه گردشگری روستاها باید فضای طبیعی و بافت روستایی حفظ شود.