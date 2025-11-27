موسوی: مراغه ظرفیت جهانی دارد و باید جایگاه واقعی خود را بازیابد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرید موسوی نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی شامگاه چهارشنبه در آئین بهره برداری از مجموعه اوحدیه مراغه، خواستار توجه بیشتر به این شهر با توجه به جایگاه تاریخی و فرهنگی آن در کشور شد و افزود: در حوزه میراث فرهنگی مراغه ظرفیت‌های بسیار بالایی برای معرفی در سطح جهانی دارد و باید وزارت میراث فرهنگی توجه ویژه ای به این خطه داشته باشد.

فرید موسوی با قدردانی از تلاش‌های میراث فرهنگی و مجموعه‌های استانی و شهرستانی در تکمیل مجموعه اوحدیه، اظهار کرد: متأسفانه این پروژه مدت‌ها راکد مانده بود که پس از بازدید وزیر در سال گذشته تحرک بسیار خوبی در عملیات اجرایی اتفاق افتاد و امروز یکی از آرزوها و مطالبات مهم فرهنگی مردم مراغه به منصه ظهور رسید.

وی با اشاره به اینکه در گذشته غفلت‌های زیادی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان مراغه و جنوب آذربایجان شرقی شده است، تلاش برای جبران این کاستی‌ها را جزو اهداف اصلی خود عنوان کرد و ادامه داد: هر چند نمی‌توان این همه کمبود و نارسایی‌ها را در فرصت چند ساله جبران کرد اما تلاش‌های خود را پر کردن بخشی از خلاء ها انجام می‌دهیم.

موسوی یادآور شد: برای حفظ و حراست از فرهنگ و تمدن ایران باید به مراغه بیش از پیش توجه و رسیدگی شود، چون این باغ شهر الماس تاریخ است که به دست ما رسیده است و اگر غفلت‌های گذشته را تکرار کنیم، برای آیندگان نخواهیم توانست پاسخ دهیم.