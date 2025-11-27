عطاپور: انتخابات شوراهای کرمان در بیش از ۳ هزار شعبه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر عطاپور، با تشریح گزارش عملکرد یکساله معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری کرمان به برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: احصای کامل شعب اخذ رأی در استان کرمان صورت گرفته و ۳۰۰۳ شعبه برای برگزاری انتخابات پیشبینی شده است.
وی افزود: جلسات تخصصی کمیتههای ستاد انتخابات برگزار شده و با توجه به الکترونیکی بودن انتخابات پیش رو، زیرساختهای فناوری در حال بررسی و تکمیل است.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار ادامه داد: اطلاعیههای لازم صادر شده و برنامهریزیهای مدون برای اطلاعرسانی از طریق صدا و سیما، فضای مجازی و نشریات محلی در حال انجام است.
عطاپور، عملکرد کمیسیون کارگری را یکی از مهمترین محورهای معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری کرمان دانست و اظهار کرد: نتیجه جدیت در برگزاری جلسات و گفتوگوهای رودررو با کارگران، کاهش قابل توجه اعتراضها و اعتصابات در یک سال گذشته بوده است.
به گفته وی، طی این مدت ۱۴ جلسه کمیسیون کارگری برگزار شده و مسائل جامعه کارگری با حضور کارفرمایان مورد بررسی قرار گرفته است.
وی همچنین از ۸ جلسه کمیسیون دانشجویی، ۱۱ بازدید از خوابگاهها و ۱۷ نشست تخصصی و انفرادی با رؤسای دانشگاههای استان کرمان خبر داد و بر استمرار نشست با بزرگان اقوام و مذاهب برای تقویت همگرایی اجتماعی تأکید کرد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان با اشاره به تأکیدات استاندار کرمان درباره تعیین تکلیف پروندههای نیمه تمام در حوزه تقسیمات کشوری گفت: اقداماتی همچون کد گذاری دو هزار نقطه جمعیتی، اصلاح موقعیت ۵۱ آبادی، و ارسال پروندههای ارتقای برخی بخشها و دهستانها به وزارت کشور در یک سال گذشته انجام شده است.
وی تصریح کرد: معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری کرمان همگام با سیاستهای دولت پزشکیان و سند «کرمان بَر فراز» در حال پیشبرد برنامههای راهبردی خود در حوزههای مرتبط است.
