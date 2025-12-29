عطاپور: اعتمادسازی اساس مشارکت مردم در انتخابات است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر عطاپور، در ستاد انتخابات استان کرمان ویژه هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: طبق گزارش‌های اعلام‌شده، افرادی برای این مسئولیت انتخاب شده‌اند که مورد اعتماد مردم هستند و به این ترتیب، نخستین گام در مسیر اعتمادسازی با موفقیت برداشته شده است.

وی با تأکید بر آغاز فاز اجرایی انتخابات تصریح کرد: همه دستگاه‌ها موظفند اصول سلامت، شفافیت و بی‌طرفی کامل را در اجرای انتخابات رعایت کنند.

وی ادامه داد: بخشی از حضور و مشارکت مردم در انتخابات، نتیجه اعتمادسازی است و این اعتماد در اجرای صحیح، دقیق و قانون‌مدارانه انتخابات شکل می‌گیرد.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمان گفت: ما مجریان قانون هستیم و برای اجرای درست آن، تسلط کامل بر مفاد قانون انتخابات ضروری است.

عطاپور، با اشاره به نقش کلیدی فرمانداران در اجرای فرآیند انتخابات افزود: فرمانداران باید علاوه بر آشنایی کامل با قانون انتخابات، به سامانه جامع انتخابات نیز تسلط داشته باشند.

وی تصریح کرد: این سامانه امکان دسترسی کامل به اطلاعات مربوط به شعب اخذ رأی، نمایندگان فرماندار، اعضای شعب و بازرسان را فراهم می‌کند و مطالعه دقیق این اطلاعات، شناسایی نقاط قوت و ضعف فرایند اجرایی را ممکن می‌سازد.

وی خاطرنشان کرد: شناخت دقیق از وضعیت انتخاباتی هر حوزه، زمینه‌ساز مدیریت مؤثرتر، تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر و در نهایت برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و مورد اعتماد مردم خواهد بود.

عطاپور، با اشاره به آغاز فعالیت هیأت‌های بازرسی انتخابات در استان گفت: پس از تشکیل هیأت بازرسی استان، در هر شهرستان نیز هیأت بازرسی سه‌نفره تشکیل خواهد شد که نقش مهمی در برگزاری انتخاباتی سالم و شفاف ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه فرمانداران باید از ظرفیت این هیأت‌ها و همچنین هیأت‌های اجرایی شهرستان به‌درستی استفاده کنند افزود: اعضای هیأت بازرسی شهرستان مستقیماً توسط فرماندار انتخاب می‌شوند و این امکان وجود دارد که برای هر شعبه اخذ رأی یک بازرس تعیین شود.

وی افزود: انتخاب این افراد باید بر اساس اعتماد، دقت و سلامت کاری صورت گیرد تا از بروز هرگونه تخلف احتمالی جلوگیری شود.

معاون سیاسی استاندار تأکید کرد: فرمانداران باید از نیروهای مورد اعتماد خود در شعب اخذ رأی استفاده کرده و افرادی را به‌عنوان بازرس انتخاب کنند که علاوه بر آگاهی از وظایف قانونی، از شجاعت و جسارت لازم برای همکاری مؤثر با هیأت‌های اجرایی و نظارت برخوردار باشند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت تأمین امنیت انتخابات اظهار داشت: در حوزه امنیت، چه امنیت سایبری و چه امنیت فیزیکی شعب اخذ رأی، لازم است فرمانداران و مسئولان اجرایی مطابق دستورالعمل‌های ستاد امنیت انتخابات عمل کنند تا هیچ‌گونه خللی در روند برگزاری انتخابات ایجاد نشود.

عطاپور افزود: توصیه می‌شود از هم‌اکنون جلسات منظم شورای تأمین شهرستان برگزار و تمامی مسائل مرتبط با امنیت انتخابات در این جلسات بررسی شود. همچنین فرمانداران باید شعب حساس را شناسایی کرده و برای هر یک برنامه‌ریزی دقیق انجام دهند. استفاده از اماکن و شعب دارای دوربین‌های مدار بسته و امکان پایش مستمر، علاوه بر افزایش ضریب امنیت، به برگزاری انتخاباتی سالم و شفاف کمک خواهد کرد.

رئیس ستاد انتخابات استان با اشاره به آغاز ثبت‌نام داوطلبان شوراهای اسلامی شهر از ۲۱ دی‌ماه گفت: تمامی تلاش‌های کمیته اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات استان در جهت افزایش مشارکت عمومی و ترغیب نخبگان و افراد شایسته برای حضور در این عرصه متمرکز شده است.

وی افزود: ضروری است افرادی که در میان مردم از مقبولیت اجتماعی بالایی برخوردارند، چه در شهرها و چه در روستاها، با احساس مسئولیت برای ثبت‌نام اقدام کنند تا شوراهایی توانمند، مردمی و آگاه شکل گیرد.

وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت نخبگان و چهره‌های شاخص شهرستان‌ها افزود: انتظار می‌رود فرمانداران از توان افراد سرشناس و شخصیت‌های شناخته‌شده شهرستان خود بهره ببرند تا افرادی نخبه، توانمند و دارای برنامه برای عمران شهری و روستایی در انتخابات شوراها ثبت‌نام کنند. این اقدام، گام دوم در مسیر اعتمادسازی است.

عطاپور، به فرآیند اجرایی انتخابات نیز اشاره کرد و ادامه داد: در گام نخست، ترکیب هیأت‌های اجرایی با دقت و بر اساس اعتماد عمومی انتخاب شده و اکنون در گام دوم، یعنی ثبت‌نام داوطلبان شوراها قرار داریم. با برنامه‌ریزی دقیق و تلاش فرمانداران، می‌توان مسیر تقویت اعتماد عمومی و افزایش مشارکت مردم را هموار کرد.