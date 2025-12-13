ایجاد اطمینان در میان مردم، سنگ‌ بنای برگزاری انتخابات سالم و موفق است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر عطاپور، در نشست توجیهی، آموزشی و هماهنگی عوامل اجرایی انتخابات در جنوب استان کرمان که با محوریت ارتقای اعتماد عمومی برگزار شد با بیان اینکه این دوره از انتخابات شوراها برای نخستین‌بار به‌صورت مستقل برگزار می‌شود، گفت: ایجاد اطمینان در میان مردم، داوطلبان و رأی‌دهندگان، سنگ‌بنای برگزاری انتخاباتی سالم و موفق است.

وی با اشاره به نقش کلیدی فرمانداران و بخشداران در این مسیر افزود: هیئت‌های اجرایی باید با حضور ۳۰ نفر از معتمدان اقشار مختلف جامعه تشکیل شوند تا هم مشارکت اجتماعی تقویت شود و هم زمینه بروز تخلفات احتمالی قبل و حین انتخابات به حداقل برسد.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار کرمان، بهره‌گیری از نیروهای متخصص، التزام کامل به قانون انتخابات و برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگ را از پیش‌نیازهای اصلی برگزاری انتخاباتی شفاف و پرشور عنوان کرد.

عطاپور، آموزش کامل فرمانداران و بخشداران در خصوص سامانه جامع انتخابات و مفاد قانون انتخابات را ضروری دانست و تأکید کرد: تسلط مجریان بر قوانین و فرآیندهای اجرایی، نقش تعیین‌کننده‌ای در سلامت و مشارکت حداکثری انتخابات دارد.