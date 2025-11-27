به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگبا بیان اینکه خودروهای فرسوده و رها شده نه‌تنها جلوه شهر را نازیبا می‌کنند، بلکه می‌توانند موجب اختلال در ترافیک و حتی تهدیدات امنیتی شوند، تأکید کرد: مدیریت صحیح این موضوع به بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک خواهد کرد.

وی افزود: خودروهای رهاشده در خیابان‌ها و معابر عمومی باعث ایجاد نقاط کوری در ترافیک می‌شوند که نه‌تنها بر زیبایی ظاهری شهر تأثیر منفی دارند، بلکه می‌توانند خطراتی را برای عابران پیاده و رانندگان ایجاد کنند.

سرهنگ کشیر بر این نکته تأکید کرد: هرگونه خودرو فرسوده یا رهاشده می‌تواند به موانع فیزیکی در مسیر تردد عمومی تبدیل شود و خطر تصادفات را افزایش دهد.

وی ادامه داد: این مشکل، یک مسئله اجتماعی است که نیاز به همکاری و مشارکت فعال مردم دارد. برای ایجاد شهری ایمن‌تر، زیباتر و منظم‌تر، شهروندان باید در شناسایی و گزارش خودروهای فرسوده و رهاشده به ما کمک کنند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: مسئولیت جمع‌آوری این خودروها بر عهده مدیریت شهری می‌باشد و پلیس راهنمایی و رانندگی هم در اجرای این طرح یاری می‌کند، اما بدون همکاری مردم، این تلاش‌ها به تنهایی کافی نخواهد بود.

سرهنگ کشیر در تشریح نتایج طرح اخیر گفت: از ابتدای اجرای طرح در تاریخ ۱۹ مهرماه تا پایان آبان‌ماه، تعداد ۱۱۵۸ دستگاه خودرو رها شده و فرسوده توسط عوامل پلیس راهور به پارکینگ‌های مجاز منتقل شده است. همچنین در همین بازه زمانی، ۱۲۲۳ دستگاه خودرو توسط مالکان خود پس از اطلاع رسانی پلیس از سطح معابر جمع‌آوری و جابه‌جا شده‌اند. این آمار نشان‌دهنده همکاری قابل توجه شهروندان در کنار اقدامات پلیس است.

در پایان، سرهنگ کشیر به اهمیت فرهنگ‌سازی در این زمینه اشاره کرد و گفت: تحول در فرهنگ شهری نیازمند زمان و تداوم است. ما به دنبال ایجاد حساسیت‌های اجتماعی در خصوص جمع‌آوری خودروهای فرسوده و رهاشده هستیم تا بتوانیم با همکاری مردم، شهری پاک‌تر و ایمن‌تر بسازیم. این همکاری و مشارکت می‌تواند به عنوان یک الگوی موفق برای دیگر شهرها نیز مورد استفاده قرار گیرد و به یقین به ارتقای کیفیت زندگی در پایتخت کمک شایانی خواهد کرد.