استفاده از کمربند ایمنی، تلفات رانندگی را تا ۷۰ درصد کاهش می‌دهد

جانشین پلیس راهور فراجا با تأکید بر اهمیت استفاده از کمربند ایمنی و کلاه ایمنی، اعلام کرد: بستن کمربند ایمنی برای سرنشینان خودرو و استفاده از کلاه ایمنی برای موتورسواران الزامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا با تأکید بر نقش حیاتی کمربند ایمنی در کاهش تلفات رانندگی اعلام کرد: کمربند ایمنی به‌عنوان مهم‌ترین ابزار مهارکننده، از سرنشینان خودرو در برابر پرتاب‌شدگی، حرکت‌های شدید ناشی از برخورد و صدمات ناشی از برخورد با اجزای داخلی کابین محافظت می‌کند.

وی با بیان اینکه استفاده از کمربند ایمنی میزان آسیب‌های جدی به ناحی سر و قفسه سینه را بیش از ۷۰ درصد کاهش می‌دهد افزود: این آمار نشان‌دهنده نقشی است که یک اقدام ساده می‌تواند در حفظ جان شهروندان ایفا کند.

سرهنگ محبی همچنین خاطرنشان کرد: مطابق ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و تمام سرنشینان خودرو در هم راه‌ها الزامی است. افزون بر این، استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای رانندگان و ترک‌نشینان موتورسیکلت نیز یک الزام قانونی و یک ضرورت قطعی در حوزه ایمنی ترافیک به شمار می‌رود.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ضمن درخواست از رانندگان برای رعایت مقررات ایمنی تأکید کرد: پلیس راه به‌طور مستمر بر رعایت این قانون نظارت دارد و انتظار می‌رود شهروندان با رعایت کمربند ایمنی و کلاه ایمنی، نقش مؤثری در کاهش تلفات و ارتقای ایمنی جاده‌ها ایفا کنند

