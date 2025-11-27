به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا با تأکید بر نقش حیاتی کمربند ایمنی در کاهش تلفات رانندگی اعلام کرد: کمربند ایمنی به‌عنوان مهم‌ترین ابزار مهارکننده، از سرنشینان خودرو در برابر پرتاب‌شدگی، حرکت‌های شدید ناشی از برخورد و صدمات ناشی از برخورد با اجزای داخلی کابین محافظت می‌کند.

وی با بیان اینکه استفاده از کمربند ایمنی میزان آسیب‌های جدی به ناحی سر و قفسه سینه را بیش از ۷۰ درصد کاهش می‌دهد افزود: این آمار نشان‌دهنده نقشی است که یک اقدام ساده می‌تواند در حفظ جان شهروندان ایفا کند.

سرهنگ محبی همچنین خاطرنشان کرد: مطابق ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و تمام سرنشینان خودرو در هم راه‌ها الزامی است. افزون بر این، استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای رانندگان و ترک‌نشینان موتورسیکلت نیز یک الزام قانونی و یک ضرورت قطعی در حوزه ایمنی ترافیک به شمار می‌رود.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ضمن درخواست از رانندگان برای رعایت مقررات ایمنی تأکید کرد: پلیس راه به‌طور مستمر بر رعایت این قانون نظارت دارد و انتظار می‌رود شهروندان با رعایت کمربند ایمنی و کلاه ایمنی، نقش مؤثری در کاهش تلفات و ارتقای ایمنی جاده‌ها ایفا کنند