ممنوعیت تردد موتورسیکلت پاکشتی بدون سند

به گزارش خبرنگار مهر، رانندگی موتورسیکلت بدون گواهینامه، به ویژه برای زنان، هنوز یکی از خطرناک‌ترین رفتارهای ترافیکی است. تصادفات ناگهانی، از دست دادن کنترل وسیله و آسیب‌های جانی شدید، همگی از پیامدهای محتمل این اقدام است. علاوه بر این، در صورت وقوع حادثه، بیمه هیچ مبلغی به خود راننده پرداخت نمی‌کند و این یعنی هر لحظه رانندگی بدون گواهینامه، بازی با زندگی است.

طبق اعلام پلیس راهور، بسیاری از موتورسیکلت‌های پاکشتی بدون سند و پلاک در خیابان‌ها تردد می‌کنند و در صورت بروز حادثه، علاوه بر خسارات مالی، جان شهروندان نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد. موتورهای پاکشتی دارای سند فقط پلاک می‌شوند و رانندگی با این موتورها به گواهینامه نیاز دارد.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، گواهینامه‌های رانندگی موتورسیکلت در چهار دسته تعریف شده و سن مجاز برای موتورسیکلت‌های سبک با حجم کمتر از ۵۰ سی‌سی یا توان برقی زیر ۴ کیلووات و حداکثر سرعت ۴۵ کیلومتر، از ۱۸ سال به ۱۶ سال کاهش یافته است. این تغییر، فرصتی برای آموزش بهتر و کاهش تخلفات رانندگی فراهم می‌کند.

مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، نیز در یک مصاحبه در توضیح وضعیت رانندگان موتور گفت: تا امروز بیش از ۷۰ نفر راننده موتورسوار خانم، دچار حوادثی شده‌اند که صندوق مجبور به پرداخت حدود ۱۳ میلیارد تومان به شخص ثالث شده است. نکته مهم این است که به خود راننده هیچ پرداختی انجام نمی‌شود و خسارات باید از او بازیافت شود.

با این حال، هنوز بسیاری از موتورسواران بدون داشتن گواهینامه معتبر در خیابان‌ها تردد می‌کنند. این موضوع به ویژه درباره رانندگی زنان موتورسوار بدون گواهینامه، نگرانی‌های امنیتی و ترافیکی را افزایش داده است.

قمصریان تأکید کرد: اگر مقامات مسئول تدبیری کنند که همه افراد، از جمله زنان، قبل از رانندگی گواهینامه معتبر دریافت کنند، هم امنیت جامعه ارتقا می‌یابد و هم از بروز خسارات سنگین جلوگیری می‌شود.

پلیس راهور فراجا به منظور قانونمند کردن تردد موتورسیکلت‌ها و کاهش رانندگی بدون گواهینامه، فرایند صدور گواهینامه موتور یک‌روزه را برای آقایان تسهیل کرده است. در این روش، متقاضیان بدون نیاز به طی دوره طولانی آموزشگاه و کلاس‌های تئوری، می‌توانند در همان روز، پس از شرکت در آزمون کتبی ساده و امتحان عملی کوتاه، گواهینامه خود را دریافت کنند.

این اقدام به ویژه برای کسانی که پیش از این به دلیل طولانی بودن مراحل ثبت‌نام، از گرفتن گواهینامه منصرف شده بودند، فرصتی فوری و کاربردی ایجاد کرده است. لازم به ذکر است که برای ثبت‌نام، مدارک شناسایی، احراز محل سکونت، مالکیت موتورسیکلت با پلاک معتبر و عکس پرسنلی الزامی است.

برای ثبت نام گواهینامه موتور یک‌روزه و استفاده از طرح سریع و فوری، متقاضیان می‌توانند به وب‌سایت https://iranianmotorco.ir/ مراجعه کنند.

در پایان، کارشناسان و مسئولان بر این باورند که باید هر چه سریع‌تر موضوع صدور و تکلیف گواهینامه رانندگی بانوان رفع شود تا زنان بتوانند با آموزش و مهارت کافی در معابر تردد کنند و از وقوع حوادث احتمالی پیشگیری شود. ادامه تردد بدون گواهینامه، چه برای خانم‌ها چه آقایان هم جان خود راننده و هم امنیت سایر شهروندان را تهدید می‌کند و هزینه‌های سنگینی به جامعه تحمیل می‌کند.