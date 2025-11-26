تعیین تکلیف ۱۹۷ خودرو و موتورسیکلت توقیفی در شادگان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا علی‌نسب پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای از تعیین تکلیف ۳۳ دستگاه خودرو و ۱۶۴ دستگاه موتورسیکلت توقیفی خبر داد.

وی اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه، کاهش رسوب وسایل نقلیه در پارکینگ‌ها و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان، موضوع ساماندهی و تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضائی قرار گرفت.

دادستان شادگان با اشاره به بازدید میدانی از پارکینگ‌های محل نگهداری خودروها و موتورسیکلت‌های توقیفی افزود: با بررسی دقیق وضعیت پرونده‌ها و در چارچوب مقررات قانونی، دستورات لازم جهت تعیین تکلیف این وسایل صادر و فرآیند فروش انجام شد.

وی تصریح کرد: ماندگاری طولانی‌مدت وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌ها علاوه بر تضییع حقوق مالکین، موجب استهلاک اموال و تحمیل هزینه‌های اضافی می‌شود. از این رو دستگاه قضائی با همکاری پلیس راهور، پلیس آگاهی، ستاد اجرای فرمان امام خمینی (ره) و سایر مراجع ذی‌ربط، روند تعیین تکلیف این وسایل را تسریع کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب شادگان در پایان تأکید کرد: این نظارت‌ها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و با هرگونه قصور یا تعلل در این زمینه برخورد قانونی صورت می‌گیرد.