۱۱ هزار خودروی آلاینده در مبادی ورودی و خروجی پایتخت اعمال قانون شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم ارزانی، رئیس پلیس راه تهران بزرگ، از تشکیل طرح ویژه برخورد با خودروهای دودزا و آلاینده در مبادی ورودی و خروجی آزادراه‌ها و بزرگراه‌های پایتخت خبر داد.

وی اعلام کرد: این طرح با تعامل و همکاری مشترک پلیس راه و عوامل راهور فاتب (فرماندهی انتظامی تهران بزرگ) اجرا شده و مأموران در طول هفت ماه گذشته به‌صورت مستمر از تردد خودروهای فاقد معاینه فنی و دارای نقص آلایندگی جلوگیری کرده‌اند.

رئیس پلیس راه تهران بزرگ با اشاره به آمار برخوردها گفت: در هفت ماهه اخیر و طی ۷ ماه و در بازه هفت‌ماهه نخست امسال، تعداد ۱۱ هزار و ۷۶۹ دستگاه خودرو به دلیل نداشتن معاینه فنی، اعمال قانون شده‌اند.

سرهنگ ارزانی در پایان با خطاب به شهروندان و رانندگان تأکید کرد: داشتن معاینه فنی معتبر نه‌تنها یک الزام قانونی است، بلکه در کاهش آلودگی هوا و حفظ سلامت شهروندان نقش مستقیم دارد. از رانندگان محترم درخواست می‌کنیم برای دریافت معاینه فنی در مراکز مجاز اقدام کرده و از تردد خودروهای آلاینده خودداری کنند تا در اجرای این طرح با پلیس همکاری لازم را داشته باشند.