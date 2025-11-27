  1. جامعه
  2. انتظامی
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۶

۱۱ هزار خودروی آلاینده در مبادی ورودی و خروجی پایتخت اعمال قانون شد

۱۱ هزار خودروی آلاینده در مبادی ورودی و خروجی پایتخت اعمال قانون شد

پلیس راه تهران بزرگ اعلام کرد: طی هفت ماه گذشته خودروهای فاقد معاینه فنی در ورودی و خروجی‌های پایتخت متوقف و جریمه شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم ارزانی، رئیس پلیس راه تهران بزرگ، از تشکیل طرح ویژه برخورد با خودروهای دودزا و آلاینده در مبادی ورودی و خروجی آزادراه‌ها و بزرگراه‌های پایتخت خبر داد.

وی اعلام کرد: این طرح با تعامل و همکاری مشترک پلیس راه و عوامل راهور فاتب (فرماندهی انتظامی تهران بزرگ) اجرا شده و مأموران در طول هفت ماه گذشته به‌صورت مستمر از تردد خودروهای فاقد معاینه فنی و دارای نقص آلایندگی جلوگیری کرده‌اند.

رئیس پلیس راه تهران بزرگ با اشاره به آمار برخوردها گفت: در هفت ماهه اخیر و طی ۷ ماه و در بازه هفت‌ماهه نخست امسال، تعداد ۱۱ هزار و ۷۶۹ دستگاه خودرو به دلیل نداشتن معاینه فنی، اعمال قانون شده‌اند.

سرهنگ ارزانی در پایان با خطاب به شهروندان و رانندگان تأکید کرد: داشتن معاینه فنی معتبر نه‌تنها یک الزام قانونی است، بلکه در کاهش آلودگی هوا و حفظ سلامت شهروندان نقش مستقیم دارد. از رانندگان محترم درخواست می‌کنیم برای دریافت معاینه فنی در مراکز مجاز اقدام کرده و از تردد خودروهای آلاینده خودداری کنند تا در اجرای این طرح با پلیس همکاری لازم را داشته باشند.

کد خبر 6670171

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها