اخبار سلامت جهان در هفته گذشته؛

از تأثیر عضله‌سازی در پیشگیری از دیابت تا آب پرتقال و حفظ سلامت قلب

حوزه سلامت در هفته رو به پایان، در جهان، شاهد اخبار و رویدادهای متعدد و مختلفی بود که به مرور گزیده‌ای از مهمترین آنها می‌پردازیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهم‌ترین اخبار منتشرشده در حوزه بهداشت، درمان و تغذیه در سطح جهان به شرح زیر بوده‌اند:

مصرف روزانه آب پرتقال فعالیت ژن مرتبط با سلامت قلب را تغییر می‌دهد

آب پرتقال صبحگاهی ممکن است به روش‌هایی که نمی‌توانید تصور کنید، بر سلامت شما تأثیر بگذارد.

وزنه زدن می‌تواند در پیشگیری از دیابت مؤثرتر از سایر ورزش‌ها باشد

تمرینات قدرتی در واقع می‌توانند کاری بیش از کمک به عضله‌سازی انجام دهند. این تمرینات حتی می‌توانند از دویدن در پیشگیری از دیابت و افزایش وزن ناسالم مؤثرتر باشند.

تمرینات خانگی برای کاهش درد آرتروز زانو

یک مطالعه جدید می‌گوید تمرینات خانگی می‌توانند به طور مؤثری درد زانو ناشی از پارگی غضروف و آرتروز را، بدون فیزیوتراپی، تسکین دهند.

اختلالات تغذیه‌ای سال‌ها بر سلامت تأثیر می‌گذارند

یک مطالعه جدید گزارش می‌دهد که اختلالات تغذیه‌ای می‌تواند به سلامت جسمی و روانی فرد به روش‌هایی آسیب برساند که سال‌ها ادامه یابد.

    نظرات

    • سیاوش NL ۲۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      3 0
      پاسخ
      ورزش‌های قدرتی تاثیر باورنکردنی برخورد دیابت داره من خودم دیابت داشتم با تمرینات بدنسازی روزی 2 ساعت بدونه دارو مهارش کردم
    • IR ۰۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      2 0
      پاسخ
      درسته بدن سازی باعث میشه قند بسوزه و بیاد پایین

